موعد مباراة المغرب ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم

ضرب منتخب المغرب موعدا مع نظيره فرنسا في نصف نهائي كأس العالم المقرر إقامته علي استاد البيت في قطر.

موعد مباراة فرنسا ضد المغرب



ويلعب منتخب المغرب ضد فرنسا يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم .

ونجح منتخب المغرب في أن يكون أول منتخب عربي وافريقي يصل لدور نصف نهائي بطولة كأس العالم بعد إقصاء تاريخي لمنتخب البرتغال بنتيجة هدف دون رد في ربع النهائي.

ونجح منتخب المغرب في عبور دور المجموعات متصدر بعد التعادل مع كرواتيا 0-0 وفوز علي بلجيكا 2-0 وفوز علي كندا 1-0 ثم فوز علي إسبانيا بركلات الترجيح في ربع النهائي .

مشوار منتخب فرنسا

علي جانب آخر وصل منتخب فرنسا بطل العالم إلي نصف نهائي كأس العالم بعد إقصاء انجلترا بربع النهائي بنتيجة 2-1

منتخب فرنسا فاز علي استراليا بنتيجة 4-1 ثم فوز علي الدانمارك 2-1 وخسارة أمام تونس في ختام دور المجموعات قبل إقصاء بولندا من البطولة في ربع النهائي بنتيجة 3-1 .