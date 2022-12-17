عقب نزلة برد.. عبدالله جمعة ينتظم في تدريبات الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، انتظام عبدالله جمعة الظهير الأيسر للأبيض استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك عقب تماثل عبدالله جمعة للشفاء من نزلة البرد التي كان يعاني منها في الأيام الماضية، وغاب بسببها عن مواجهة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك عبدالله جمعة في الفقرات التأهيلية والبدنية بالإضافة إلى الفقرة الفنية بصحبة زملائه بالفريق، استعدادا للمواجهة المقبلة للفريق أمام حرس الحدود في الدوري.

تدريبات فنية قوية لثلاثي حراس المرمى

أدى ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية، تدريبات فنية و تأهيلية قوية، خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في الدوري.

وخاض الثلاثي فقرة تأهيلية خاصة لمدة دقائق، اعقبها تدريبات فنية قوية ومتنوعة تحت قيادة أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالفريق.

وفي نفس الوقت اكتفى محمد عواد حارس مرمى الفريق بأداء فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة بشكل منفرد ولم يشارك مع الحراس الثلاثة في التدريبات وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق ، بسبب مشاركته أمام البنك الأهلي في لقاء الأمس.

تدريبات تأهيلية للبدلاء والمستبعدين

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا خاصا لمجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية قوية متنوعة باستخدام أدوات التأهيل، وتم رفع الحمل البدني الخاص بهم في مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

عقب ذلك خاضت هذه المجموعة حصة فنية، تم خلالها تنفيذ بعض الأمور الخططية و التكتيكية الخاصة، بعدها خاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة بدون حراس مرمى لتطبيق الأمور الفنية التي تم التدريب عليها.

وقاد هذه الفقرات أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين، تحت أنظار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، والذي كان حريصا على نقل التعليمات بشكل مستمر للاعبين .

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة في الجولة السابعة ليرفع الأبيض رصيده إلى 17نقطة يحتل بهم المركز الثاني .