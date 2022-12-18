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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شارك في مسابقة «معا» لإنتاج فيديو قصير لمواجهة الأفكار الهدامة.. تفاصيل

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء مواجهة الأفكار غير السوية، التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري عن إطلاق مسابقة تحت شعار "معًا" تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث علمي، لإنتاج فيديو قصير، لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة يساعد نشره في مواجهة الأفكار الهدامة.

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ويُشترط في الأعمال المقدمة أن تركز على أحد المحاور الآتية، (نشر ثقافة التسامح والتعايش، والسلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والاعتدال، ومناهضة التطرف والفكر التكفيري).

ويتم التقدم للمسابقة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة
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رابط 
http://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/m3an_competition.aspx


وتأتي المسابقة في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لبناء شخصية الشباب السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية والهدامة، وخلق جيل قادر على البناء والإبداع.

وذلك خلال الفترة من 11-21 ديسمبر الجاري.

وسوف يتم تشكيل لجنة مُتخصصة لتقييم الأعمال المتنافسة بمعرفة معهد إعداد القادة، وسوف يتم تكريم الطلاب الفائزين خلال فعاليات المعرض الدولي للكتاب في دورته القادمة.

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