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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

منها الأسمدة

محافظ البحيرة الأسبق: خطوات إيجابية للدولة في توطين الصناعة

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

قال اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة الأسبق، إن الحرب الروسية الأوكرانية جعلت مصر تتخذ خطوة إيجابية وهي دعم الصناعة الوطنية ومنها صناعة الأسمدة، وحققت صادرات تقدر بـ ١٠ مليارات دولار.

 

 جاء ذلك خلال مؤتمر أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة لمناقشة محاور الحوار الوطني بعنوان "الحرب الروسية الأوكرانية وضرورة دعم الصناعة الوطنية". 

 

وأضاف هدهود: “التحية لكل من يخطط للصناعة المصرية وتوطينها، وملف الغاز يؤكد حكمة  الرئيس عبد الفتاح السيسي برسم الحدود بين مصر وقبرص والسودان وحقل ظهر”. 

 

وأشاد برؤية القيادة السياسية بمصانع إسالة الغاز في إدكو ودمياط، مؤكداً أن الصناعة الوطنية ستساعدنا في المحن وستكون منحة لمصر. 

 

وقال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية: "لدينا صناعات قائمة على الأمن الطاقي والأمن الغذائي ونجحنا في وضع خطط استراتيجية وخطة تنفيذية"، موضحاً أنه قريباً سيكون لدينا استراتيجية للصناعة. 

 

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الصناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة القاهرة الصناعة الوطنية حزب حماة الوطن صادرات

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