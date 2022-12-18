أمه طلبت دفنه نهارا.. مراسم تشييع جنازة ضحية موجة الصقيع في الغربية

شهدت قرية تطاي التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية حالة من الحزن بسبب وفاة الشاب "مصطفي عبد العزيز" الذي عرف إعلاميا بالشاب ضحية موجة الصقيع "شدة البرودة"، وذلك تزامنا مع تشييع جثمان الشاب في مشهد جنائزي مهيب، وسط مشاركة والدي الضحية وزملائه لوداعه الأخير بمقابر أسرته بمسقط رأسه بذات القرية.



نعى أصدقاء وأهالي القرية الفقيد، بعبارات الحزن الشديد، داعين الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

في ذات السياق، أعلنت أسرة الشاب ضحية لقمة العيش تشييع جثمان نجلها عقب الانتهاء من مراسم تسلم الجثمان بمطار القاهرة وتسلمه لأداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات القرية والانتهاء من تصاريح دفنه نهارا وجاء ذلك بناء رغبه أمه المكلومة والتي تعرضت للصدمة دفعتها للدخول في نوبه من الانهيار في الدموع والبكاء المستمرة، بعدما فقدت فلذة كبدها فجأه أثناء رحله غربته وشقاءه في زهرة شبابه.



من ناحيته، أكد عبد العزيز محمد والد الشاب الراحل، أن أمه رغبت في دفن جسد ابنها نهارا عقب صلاة الظهر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين ويصبرنا علي فراقه".

وقال ال[ أن نجله الأكبر سافر سعيا وراء لقمه العيش بدولة ألبانيا ومنها اتجه إلي دول النمسا وفرنسا مختتما رحلة البحث عن لقمه العيش في عام 2020

كما اختتم الأب المكلوم والدموع في عيناه أن طموح ابنه مصطفى عبد العزيز، كانت أن يشارك في تجهيز شقيقته وشراء ما تحتاجه للزواج، حيث لديه 3 أشقاء يسعى لتوفير كافة احتياجاتهم، فعلم حال تواجده داخل فرنسا أنه من الممكن أن يسافر إلى إيطاليا، ومن هناك سيحصل على إذن إقامة إنساني.

كما كشف الأب أن ابنه وصل لإيطاليا، وظل بلا مأوى، بالقرب من محطة سكة حديد فييرا بالمنطقة الصناعية، ولشدة البرد أخذ يغطى نفسه بالكراتين، واكتشف وفاته أحد أصدقائه، وعلى الفور استدعى سيارة الإسعاف مع طبيب الطوارئ والشرطة، ولكنهم لم يستطيعوا إنقاذ حياته.