علي جمعة: كل البشر يستظلون في جزء من تريليونات الأجزاء بعرش الرحمن

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن كل البشر سيستظلون في جزء من تريليونات الأجزاء من عرش الرحمن يوم القيامة.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن عرض الرحمن كبير جدا يسع كل البشر والسماوات والأرض، والاستظلال بعرش الرحمن يكون للمؤمنين الذين اتصفوا بالصفات والأخلاق الحسنة، وعد العلماء صفات كثيرة يستظل أصحابها بعرش الرحمن يوم القيامة.

واستشهد علي جمعة، بحديث النبي الذي يقول فيه ( سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى في ظِلِّهِ يَومَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ: إمَامٌ عَدْلٌ، وشَابٌّ نَشَأَ في عِبَادَةِ اللَّهِ، ورَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في المَسَاجِدِ، ورَجُلَانِ تَحَابَّا في اللَّهِ، اجْتَمعا عليه وتَفَرَّقَا عليه، ورَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وجَمَالٍ فَقالَ: إنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بصَدَقَةٍ فأخْفَاهَا حتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ ما تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ورَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ).