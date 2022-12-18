عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: كل البشر يستظلون في جزء من تريليونات الأجزاء بعرش الرحمن

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن كل البشر سيستظلون في جزء من تريليونات الأجزاء من عرش الرحمن يوم القيامة.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن عرض الرحمن كبير جدا يسع كل البشر والسماوات والأرض، والاستظلال بعرش الرحمن يكون للمؤمنين الذين اتصفوا بالصفات والأخلاق الحسنة، وعد العلماء صفات كثيرة يستظل أصحابها بعرش الرحمن يوم القيامة.

واستشهد علي جمعة، بحديث النبي الذي يقول فيه ( سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى في ظِلِّهِ يَومَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ: إمَامٌ عَدْلٌ، وشَابٌّ نَشَأَ في عِبَادَةِ اللَّهِ، ورَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في المَسَاجِدِ، ورَجُلَانِ تَحَابَّا في اللَّهِ، اجْتَمعا عليه وتَفَرَّقَا عليه، ورَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وجَمَالٍ فَقالَ: إنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بصَدَقَةٍ فأخْفَاهَا حتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ ما تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ورَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ).

 

الدكتور علي جمعة هيئة كبار العلماء الازهر الشريف عرش الرحمن يوم القيامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الفتاة الوحيدة التي لا تندم على صورة طفولتها.. من هي وكيف أصبحت في سن العشرين| شاهد

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله

صدمتان في 10 أيام.. الإعلامي جابر القرموطي يعلن عن وفاة شقيقه الثاني

إصابة بالجمجمة وقطع في الأذن.. ملحن شهير يتعرض لحادث خطير بسبب الجاكوزي

أحرجه.. رد صادم من كريم بنزيما على رئيس فرنسا بعد هذا الطلب

قرار عاجل من النيابة بشأن مطاردة سعد الصغير لزوجته وأسرتها بحدائق الأهرام

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس القاهرة

ترشيحاتنا

تفاصيل اجتماع ياسين منصور ورئيس الزمالك لحل الأزمة المالية للنادي.. فيديو

هاني حتحوت يكشف تفاصيل أزمة أفشة في الأهلي وعرض الباطن السعودي.. فيديو

علي جمعة: كل البشر يستظلون في جزء من تريليونات الأجزاء بعرش الرحمن

أوبو تتحدى بهواتف OPPO Find X6.. مواصفات جبارة تنافس شاومي ووان بلس

وفقا للقانون .. أهداف ومهام صندوق الوقف الخيري

تعديل مميز من مانسوري لـ أفخم سيارات بنتلي | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل رأس السنة .. تناولى كوبا من هذا المشروب لفقدان الوزن سريعا

البيض مليء بالعناصر الغذائية ومصدر رئيسي للبروتين

5 أطعمة لزيادة بكتيريا الأمعاء الجيدة

قبل حفل ختام مونديال قطر 2022|شاهد.. أغرب إطلالات ويجز خلال الفترة الأخيرة

فيديو

فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

موقف بنزيما من نهائي كأس العالم .. وقرار صادم من ميسي

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي| تغطية خاصة

طفل شيطان.. رد فعل صادم من قاتلة أمها في بورسعيد | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ