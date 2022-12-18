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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشميع 15 محلا وورشة لمخالفة مواعيد الغلق بالمحلة

رئيس المحلة
رئيس المحلة

قال اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم غلق 7 محلا و 8ورش ، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 10 محلات تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

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وأشار "الجرواني"، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية و المولات و المطاعم و الورش.

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وأكد رئيس  المدينة، على تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة  ، ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

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