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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بابا المجال.. مصطفى شعبان يصارع باسم سمرة على قطع غيار السيارات

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

تصدر الفنان مصطفى شعبان تريند جوجل بعد إعلان تصوير مسلسله الجديد "بابا المجال" والذى من المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

وقام مصطفى شعبان بتصوير مشاهده فى المسلسل بمنطقة العجوزة داخل احدى المستشفيات.

مصطفى شعبان اختار مسلسله "بابا المجال" بعد عناية شديدة خاصة أنه حقق نجاحا كبيرا من خلال مسلسله الأخير "دايما عامر" والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان الماضى.

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 وينافس مصطفى شعبان  بمسلسل "بابا المجال" فى رمضان القادم من خلال شخصية جديدة ومختلفة عن الأعمال السابقة شخصية تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى أصبح على القمة، وأحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله، وكل ذلك في إطار درامي لا يخلو من الإثارة والأكشن حيث يدخل فى صراع مع باسم سمرة الذى ينافسه بقوة فى مجال قطع غيار السيارات. 

 ويشارك مصطفى شعبان  فى بطولة المسلسل كل من ياسمين رئيس، سوسن بدر، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولي، محمد نجاتي، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وإخراج أحمد خالد موسى.

 ويتعاون مصطفى شعبان  للمرة الثانية مع كل من المخرج أحمد خالد موسى وياسمين رئيس وذلك بعد مشاركتهما فى مسلسل "ملوك الجدعنة" والذى حقق نجاحا كبيرا عن عرضه فى رمضان قبل الماضى.

 ويعد مصطفى شعبان  أحد نجوم رمضان الذين يحرصون على المشاركة بشكل دورى واستطاع أن يقدم عدد من الأعمال الفنية الجيدة وخرج من فخ المقارنة بالفنان نور الشريف بعد تقديمه عدد من الأعمال الاجتماعية التى تناقش قضايا تعدد الزوجات.   

مصطفى شعبان الفنان مصطفى شعبان مسلسل بابا المجال بابا المجال Arts Entertainment

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