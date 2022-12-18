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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الخارجية": اليوم العالمي للغة العربية⁩ سجل تاريخاً فاصلاً لانتقالها من الإقليم للعالمية

صدى البلد

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن اليوم العالمي للغة العربية‬، سجل تاريخاً فاصلاً لانتقال لغتنا من الإقليم للعالمية كإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية - في تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم /الأحد/ - " اللغة العربية.. هويتنا.. خزينة قيمنا ..حافظة تراثنا..وناقلة حضارتنا.. نحتفل اليوم باليوم العالمي للغة العربية⁩ الذي سجل تاريخاً فاصلاً لانتقال لغتنا من الإقليم للعالمية كإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة، اعترافاً بإسهامها في الحضارة الإنسانية، لغتنا العربية لغة تواصل".

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