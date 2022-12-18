68 جنيها سعر البيض والأرز بـ 10.5..التموين تطرح لحوم ودواجن بتخفيضات 20%

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع رئيسية بأسعار مخفضة 20% عبر المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية منها المجمعات الاستهلاكية وفروع تجارة الجملة ومنافذ جمعيتي والبقالة التموينية لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

أسعار السلع الرئيسية في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية

الدواجن المجمدة إنتاج محلي بسعر 65 جنيها

لحوم طازجة سودانية بسعر 115 جنيها للكيلو

بيض المائدة بسعر 68 جنيها للكرتونة 30 بيضة

كرتونة بيض مائدة أحمر مغلف بسعر 74 جنيها

أسعار الارز

أرز أبيض معبأ بسعر 10.5 جنيه/ كيلو على بطاقة التموين

أرز أبيض المحلى بأسعار تتراوح من 14.5 و15 جنيها / كيلو

أرز أبيض محلى فاخر بسعر 16.5 جنيها نسبة كسر لا تتعدى 3%

أسعار السلع التموينية المقررة على البطاقات التموينية لشهر ديسمبر 2022 يستعرضها “صدى البلد” منها أسعار السكر التمويني والأرز التمويني والزيت التمويني والجبن وغيرها من أسعار السلع التموينية.

أسعار السلع التموينية عن شهر ديسمبر 2022

ويتوجه صاحب البطاقة التموينية مع بداية كل شهر إلى البدال التمويني أو منافذ جمعيتي أو المجمعات الاستهلاكية لصرف سلع بقيمة 50 جنيها عن كل فرد مقيد داخل البطاقة التموينية بالإضافة إلى فارق نقاط الخبز الذي يوفره المواطن من حصة الدعم العيني من الخبز بواقع 5 أرغفة يوميا عن كل فرد مقيد داخل البطاقة التموينية.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2022

سعر السكر في التموين

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

سعر الزيت في التموين

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

سعر الأرز في التموين

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

سعر مكرونة في التموين

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

سعر عدس في التموين

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

سعر فول في التموين

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

سعر دقيق في التموين

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

سعر السمن في التموين

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

سعر الشاي في التموين

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

سعر الصلصة في التموين

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

سعر التونة في التموين

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

سعر المربى في التموين

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

سعر الجبن في التموين

نة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

سعر مسحوق في التموين

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

سعر صابون في التموين

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

سعر لبن في التموين

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

سعر خل في التموين

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

سعر ملح في التموين

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

سعر حلاوة طحينية في التموين

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

سعر سائل غسيل في التموين

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

سعر بسكويت في التموين

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

سعر الطحينة في التموين

- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

سعر القهوة في التموين

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

سعر المربى في التموين

31 - المربي انواع 350 جراما بسعر 14 جنيه