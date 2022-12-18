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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وسعيد محمد علي، أمين عام الجامعة، بجولة تفقدية لكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالزقازيق.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ للوقوف على انتظام العملية التعليمية ومدى جاهزية هذه الكليات واستعدادها لامتحانات الفصل الدراسي الأول الذي يبدأ خلال الأيام القادمة.

كان في استقبال رئيس الجامعة والأمين العام الدكتور محمد  البيومي، عميد الكلية، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس.

وأشاد رئيس الجامعة بالتطوير الكبير الذي تشهده كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق في القاعات الدراسية وقاعات الاحتفالات والتي تتميز بتصميماتها المعمارية المتميزة، كما تفقد رئيس الجامعة الإدارة الطبية بمختلف الإدارات، مشيدا بما بها من تجديد وتطوير، كما تفقد رئيس الجامعة أعمال التطوير في المساحات الخضراء داخل حرم الكلية، والتي تعكس اهتمام جامعة الأزهر وحرصها على الاهتمام بالبيئة، والحد من التلوث، خاصة بعد استضافة مصر لقمة المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضي.

الأزهر جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود كلية أصول الدين الإدارة الطبية قمة المناخ COP27 امتحانات الفصل الدراسي الأول

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