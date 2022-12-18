إعلان أسماء الفائزين في مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي الموسم الثالث

تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية

يعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اليوم الأحد عن أسماء الفائزين في مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي الموسم الثالث، التي كانت أول نشاط ثقافي ينظمه المركز برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ لنشر رسالة الأزهر الشريف، وتعميق حبه في النفوس، ودعم الإبداع والمبدعين في جميع أنحاء العالم.

مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بترتيب الجوائز علنيًا، وتكريمهم قريبًا في حفل كبير ينظمه المركز يضم لفيفا من قيادات الأزهر الشريف، وعددا من الفنانين، والمثقفين، والأدباء والشعراء، وممثلين من هيئات مختلفة في المجتمع؛ وذلك بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.

وفيما يلي أسماء الفائزين في مسابقة مئذنة الأزهر الشريف للشعر العربي( بدون ترتيب):

- الحسن عبد الشافي محمد أحمد- اسم القصيدة: أم الحياة.

- محمد منصور أبو الوفا- اسم القصيدة: المشكاة.

- أحمد السيد فخر الدين حسنين- اسم القصيدة: بلاد بطعم الشمس.

- أحمد السيد عبد الله عثمان- اسم القصيدة: نور السر.

- علاء عبد العليم محمد شكر- اسم القصيدة تجاعيد شيخ أزهري.

وجدير بالذكر أن المسابقة في موسمها الثالث تهدف إلى:

اختيار أفضل خمس قصائد عمودية نُظمت باللغة العربية الفصحى عن مصر ومكانتها التاريخية بين الدول؛ نظرًا لأنها أكثر الدول جذبًا للطلاب الوافدين وكونها معقلًا للعلوم الشرعية والعربية، وعلى أرضها الأزهر الشريف منارة العلم الإسلامي في كل بقاع الأرض.