عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية

إعلان أسماء الفائزين في مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي الموسم الثالث

مسابقة مئذنة الأزهر
مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي

يعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اليوم الأحد عن أسماء الفائزين في مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي الموسم الثالث، التي كانت أول نشاط ثقافي ينظمه المركز برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ لنشر رسالة الأزهر الشريف، وتعميق حبه في النفوس، ودعم الإبداع والمبدعين في جميع أنحاء العالم.

مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بترتيب الجوائز علنيًا، وتكريمهم قريبًا في حفل كبير ينظمه المركز يضم لفيفا من قيادات الأزهر الشريف، وعددا من الفنانين، والمثقفين، والأدباء والشعراء، وممثلين من هيئات مختلفة في المجتمع؛ وذلك بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.

وفيما يلي أسماء الفائزين في مسابقة مئذنة الأزهر الشريف للشعر العربي( بدون ترتيب):

- الحسن عبد الشافي محمد أحمد- اسم القصيدة: أم الحياة.

- محمد منصور أبو الوفا- اسم القصيدة: المشكاة.

- أحمد السيد فخر الدين حسنين- اسم القصيدة: بلاد بطعم الشمس.

- أحمد السيد عبد الله عثمان- اسم القصيدة: نور السر.

- علاء عبد العليم محمد شكر- اسم القصيدة تجاعيد شيخ أزهري.

وجدير بالذكر أن المسابقة في موسمها الثالث تهدف إلى:
اختيار أفضل خمس قصائد عمودية نُظمت باللغة العربية الفصحى عن مصر ومكانتها التاريخية بين الدول؛ نظرًا لأنها أكثر الدول جذبًا للطلاب الوافدين وكونها معقلًا للعلوم الشرعية والعربية، وعلى أرضها الأزهر الشريف منارة العلم الإسلامي في كل بقاع الأرض.

الأزهر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين الطلاب الوافدين مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي اللغة العربية منارة العلم الإسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة رجل الأعمال محمد الأمين بمستشفى السلام

رجع 1200 جنيه تاني.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 150 جنيها

المتهم بقتل مشرفة عمال بورسعيد: حاولت إبعادي عن ابنتها وإنهاء علاقتنا| تفاصيل

بيج رامي يخسر لقب مستر أولمبيا 2022

حقيقة تمرد لاعبي الأهلي ضد كولر

مساعدات ومنح لشراء شقة الزوجية من بنك ناصر| تفاصيل

قرار جديد من إدارة النادي الأهلي ضد أفشة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين| اعرف الفئات المستهدفة

مشكلات فنية .. الجيش الألماني يواجه أزمة كبيرة

احذر.. عدم استخدام اللغة العربية يعرضك لغرامة 10 آلاف جنيه|مشروع قانون

نهائي كأس العالم| نجم الزمالك: أتوقع فوز منتخب فرنسا.. وهذه فرص الأرجنتين

فرنسا تدين قرار إسرائيل ترحيل الناشط الفلسطيني صلاح الحموري

فتاة تهرب مع شابين وتدّعي اختطافها بالإسماعيلية |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار غير متوقعة للإفراط في تناول المضادات الحيوية

حضر 11 كأس عالم.. أقدم مشجع برازيلي يدخل موسوعة جينيس| إيه قصته؟

مفعوله سحري للرجال .. مشروب لاتتجاهله قبل العلاقة الزوجية في الشتاء

شاهد.. رجل يعثر على صرصار داخل طعامه على متن قطار هندي

فيديو

مسلسل "الاختيار" يحصد تكريم المجلس القومي لحقوق الإنسان

تغير مفاجيء بالطقس .. واستمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة

أسعار الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 يفقد 100 جنيه| تغطية خاصة

الأهلي يعاقب أفشة بسبب مخالفة تعليمات كولر في مباراة فيوتشر.. ما القصة؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ