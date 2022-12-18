يمكنها أكل تفاحة كاملة.. امرأة تمتلك أكبر فك في العالم |فيديو

نشرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية مقطع فيديو على إنستجرام لامرأة تمتلك أكبر فك في العالم، يمكنها من أكل تفاحة كاملة دفعة واحدة.

حطمت «سامانثا رامسديل» من ولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة الرقم القياسي العالمي في عام 2021 لامتلاكها أكبر فك (أنثى) في العالم.

أكبر فك في العالم

يمتد حجم فكيها إلى 6.52 سم، في الفيديو، يمكن رؤية المرأة البالغة من العمر 32 عامًا وهي تضع تفاحة، برتقالة، بسكويت ضخم، شوكولاتة وبرجر داخل فمها مرة واحدة.

إلى جانب الفيديو، تقول التسمية التوضيحية: "أكبر فك (أنثى) - @ samramsdell5 كما هو موضح في كتاب موسوعة جينيس الذي تم إصداره مؤخرا".

تم نشر الفيديو قبل 13 ساعة، وقد حصد أكثر من مليون مشاهدة و38450 إعجابًا.

وقالت لموسوعة جينيس العالمية: "كوني امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا قادرة على الحصول على رقم قياسي لشيء كنت أخجل بشأنه حقًا، أمر رائع حقا، وهو الآن مثل أحد أكبر وأفضل الأشياء عني".

https://www.instagram.com/reel/CmSFkI1DEXv/?igshid=YmMyMTA2M2Y=