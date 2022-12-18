مدبولي: نتبنى سياسات محددة لزيادة حجم الصادرات إلى الأسواق الخارجية

للوصول لـ100 مليار دولار..

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة جهود تيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأفريقية، ومشروع تشغيل خط ملاحي سريع لشحن الحاصلات الزراعية لبعض الدول الأوروبية.

ويأتي ذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء علاء فتح الله، وكيل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

بدأ الاجتماع بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تتبنى سياسات محددة للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية للنفاذ إليها، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصدرين المصريين، سواء فيما يتعلق بالنقل، أو إقامة المخازن اللوجستية خاصة بالدول الأفريقية، بجانب الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة للقطاعات المختلفة، خاصة قطاعي الصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، بما يحقق الهدف الأسمى المنشود للدولة، المتمثل في رؤية الرئيس بتحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا كحكومة نسعى للعمل على تذليل مختلف الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية الصادرات المصرية، ومنها المطالبات بأن تكون هناك سفن لنقل البضائع المصرية المختلفة وشحنها للدول الخارجية، خاصة الأفريقية، ومن هنا يجب العمل على تنفيذ ذلك على الفور.

وأشار إلى أن وزير النقل جاهز للتنفيذ، ومن ثم يجب التنسيق الفوري بين وزيري النقل والتجارة والصناعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لتحديد المسارات المطلوبة للدول المستهدفة، سواء في أوروبا أو أفريقيا، أو غيرها، والبدء في تنفيذ ذلك على الفور.

كما نوه “مدبولي”، بأهمية الإسراع في تنفيذ مختلف الجهود التي من شأنها أن تسهم في تنمية حركة التبادل التجاري بين الدول المختلفة.

وأشار وزير النقل إلى ما يتم من تعاون مع عدد من الخطوط الملاحية العالمية، موضحاً أن الدولة المصرية متحالفة مع أكبر 4 خطوط ملاحية عالمية، مؤكدا استعداد هذه التحالفات لمساعدتنا في تصدير أية كميات نرغب في تصديرها؛ سواء لأوروبا، أو أفريقيا، أو غيرها، ونحن جاهزون للتصدير من الغد.

وفي هذا السياق، وأوضح الفريق كامل الوزير، أننا بحاجة إلى خطة متكاملة للشحن يتم إعدادها من جانب وزارة التجارة والصناعة، أو من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على أن يتم تسليمها لوزارة النقل وسنقوم بتنفيذها على الفور.

وفي ضوء ذلك، استعرض وزير النقل جهود تشغيل خط شحن ملاحي سريع (Ro Ro) لشحن الحاصلات الزراعية إلى بعض الدول الأوروبية، مؤكدا أن هناك تعاونا وتنسيقا مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.