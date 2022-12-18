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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس مجلس الشيوخ: العلاقات المصرية الأردنية نموذج يحتذى به

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه- اليوم - السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة .

وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق خلال اللقاء،  أن العلاقات المصرية الأردنية تعد  نموذجاً  يحتذى به للعلاقات "العربية -  العربية "،لافتا  إلى وجود   تطابق فى الرؤى بين البلدين وكذلك  الحرص الواضح من القيادة السياسية  للبلدين على مداومة التواصل لبحث كل ما هو جديد و تبادل وجهات النظر بينهما لتحقيق مصالح الشعبين و الأمة العربية، خاصة فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية و إدانة كافة الانتهاكات الإسرائيلية و إعادتها إلى مسارها الصحيح فى ضوء قرارات الشرعية الدولية  .

وقال رئيس مجلس الشيوخ : "نحن كجهات تشريعية نحرص أن تكون العلاقات بين البلدين على ذات المستوى بين القيادات السياسية للبلدين ".

ومن جانبه نقل السفير أمجد العضايلة تحيات رئيس مجلس الاعيان الأردنى للمستشار عبد الوهاب عبدالرازق ولمجلس الشيوخ الموقر، مشيدا بمتانه العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن هناك تقارب فى المؤسسات التشريعية و المؤسسات الحكومية.

كما أشاد سفير المملكة  الأردنية بالنهضة الشاملة التى تشهدها مصر فى كافة المجالات ،مؤكداً على الدور الريادى لمصر فى المنطقة.

وفى نهاية اللقاء، وجه المستشار عبدالوهاب عبد الرازق الدعوة لرئيس مجلس الاعيان الأردني لزيارة مصر فى أقرب وقت ممكن.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، و السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

وزير الخارجية العلاقات المصرية المصري مجلس الشيوخ

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