بتكلفة 7 ملايين جنيه.. تأهيل ترعة سعود بزمام هندسة ري الحسينية بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أعمال تأهيل ترعة سعود بزمام هندسة ري الحسينية؛ وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها ، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بإستمرار متابعة المنفذة للمشروع وإلزامها بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه أشار المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال تأهيل مسافة 850 مترا من ترعه سعود بزمام هندسه ري الحسينية من إجمالي طول 1.7 كم، بنسبة تنفيذ بلغت 50 % وذلك لخدمة زمام 940 فدانا، وبتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه، وجار مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للإنتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بـ سُمْك 30 سم وأعمال خرسانية عادية بالطبقة السطحية بسمك 15سم والتبطين يشمل القاع والميول.