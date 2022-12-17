محافظ الشرقية: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بقطاعي الشباب والطلائع

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنطلاق فعاليات منتدى برلمان شباب مصر والذى يقام على أرض الشرقية.

بدأ المنتدى بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها القارئ حامد عبد العال عضو برلمان الشباب الفائز بالمركز الأول فى مسابقة “ورتل القرآن ترتيلا”، أعقبها محاضرة حاضر فيها محافظا دمياط والدقهلية والدكتور إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة والدكتور أحمد عبد المعطى نائب محافظ الشرقية، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، ومحمد السباعى عضو مجلس الشيوخ، وأحمد جابر المتحدث الرسمى باسم برلمان الشباب، وعبد الله ياسين المقرر العام لبرلمان شباب مصر.

ورحب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضيوف المنتدى، مؤكدا علي أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقطاع الشباب وتولى اهتماما كبيرا بالطلائع، مشيرا إلي إنه تم تمكين الشباب عن طريق عقد منتديات ومؤتمرات وإقامة برلمان للشباب وغيرها من الفعاليات التى تساعد الشباب على التواجد على الساحة السياسية والاجتماعية وتؤهلهم لتولى المناصب القيادية، والاستمرار فيها بنجاح وتفوق.