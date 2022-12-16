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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية: تطوير منافذ تقديم الخدمات الطبية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية لمناقشة إنشاء وتطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، في حضور وكيل المديرية ومدير عام الشئون الوقائية، ومدير عام الطب العلاجي، والأسنان، والصيدلة، والأمراض المتوطنة، الشئون المالية والإدارية، ومديرة إدارة التخطيط.

 

تناول الإجتماع مناقشة عدة مقترحات لإنشاء منافذ لتقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتي تضمنت مراكز تدريب، ومركز للأمراض المتوطنة، مركز شامل للأسنان، كما تم مناقشة جدوى إنشاء هذه المراكز، وتقديم مقترحات للأماكن المناسبة، كاستخدام أدوار غير مستغلة بمراكز طب الأسرة ( المستشفيات التكاملية سابقا) والمفاضلة بينها من حيث الموقع والحالة الإنشائية للمباني وعدد الغرف بها، كما تم مناقشة الإحتياجات التجهيزية لها وتجهيزها ضمن الخطة الإستثمارية للمديرية.

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كما تم مناقشة تطوير بعض المنشآت الصحية، كمدارس التمريض بالمحافظة، ومكاتب الصحة، وسكن الأطباء بالمنافذ المختلفة، والمجلس الطبي العام، ومعمل الرصد البيئي، والمعامل، وبنوك الدم، وجراج السيارات التابع للمديرية، وتحديد احتياج هذه المنافذ للتطوير والتجهيزات الطبية والغير طبية، وغير ذلك من أعمال رفع الكفاءة كمركز التدريب بالأحرار، وعمل سور عالي لمجمع محارق النفايات الطبية بالخطارة.

الشرقية وزارة الصحة الطب العلاجي محافظة الشرقية مستشفيات صحة الشرقية

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