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ديني

رئيس جامعة الأزهر يناقش رسالة العالمية "الدكتوراه" في كلية اللغة العربية بالزقازيق

صدى البلد

ناقش الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، رسالة العالمية (الدكتوراه) المقدمة من الباحث عمر عبد الله عامر صالح، المدرس المساعد بقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالزقازيق، والتي كانت بعنوان: (التلطف والاستمالة في الصحيحين) دراسة بلاغية.

أشرف على الرسالة الدكتور سعيد الهلالي، عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق، والدكتور لطفي الجوهري، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالزقازيق مشرفًا مشاركًا، والدكتور عبد الله هنداوي، أستاذ البلاغة والنقد بالكلية عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة، مناقشًا داخليًّا.

وفي ختام المناقشة قررت اللجنة منح الباحث عمر عبد الله عامر صالح المدرس المساعد بقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالزقازيق درجة العالمية (الدكتوراه) بتقدير مرتبة الشرف الأولى، وأشادت اللجنة بموضوع البحث الذي يعد إضافة حقيقية للمكتبة العلمية.

حضر المناقشة الدكتور أحمد السوداني، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالزقازيق، والدكتور محمد البيومي، عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، والدكتورة أماني هاشم، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

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