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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوفينا بوعدنا.. أمير قطر يعلق على فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022.. شاهد

تميم بن حمد أثناء
تميم بن حمد أثناء تسليم كأس العالم للأرجنتين

هنأ أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، المنتخب الأرجنتيني بالفوز بكأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح.

وغرد أمير قطر على صفحته الشخصية على "تويتر"، قائلا: "أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، وأشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس".

وتابع تميم بن حمد: "ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق لحظة إلباس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العباءة الخليجية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء استلامه كأس العام 2022.

توج منتخب الأرجنتين بطلا لكأس العالم 2022 في قطر، اليوم الأحد، بعد الفوز الذي حققه (بضربات الترجيح 4/2) على منافسه منتخب فرنسا على إستاد لوسيل في المباراة النهائية، بعد التعادل 3/3 في الشوطين الأصليين والإضافيين.

أمير قطر المنتخب الأرجنتيني تميم بن حمد آل ثاني المنتخب الفرنسي كأس العالم الأرجنتين

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