شاهد.. أنتونيلا زوجة ميسي تبكي فرحا بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم

فاز المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، على المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم قطر 2022، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والوقت الإضافي من المباراة 3 أهداف لكل منهم.

وسلطت الأضوء على زوجة ميسي بعد تتوج زوجها بأكس العالم للمرة الأولي في تاريخة، وهي الفرحة التي كان بأنتظارها كل محبي ليونيل ميسي.

ومن الفرحة العارمة التي غمرت كل مشجعي ميسي والمنتخب الأرجنتيني، بكت أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي من كثرة فرحتها بفوز زوجها بأكس العالم وهي البطولة التي كان يحلم بها ميسي خلال مسيرته الكروية.

وتوج منتخب الأرجنتين بطلا لكأس العالم 2022 في قطر، اليوم الأحد، بعد الفوز الذي حققه (بضربات الترجيح 4/2) على منافسه منتخب فرنسا على إستاد لوسيل في المباراة النهائية، بعد التعادل 3/3 في الشوطين الأصليين والإضافيين.