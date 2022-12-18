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ملحمة كروية.. كواليس تتويج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة على حساب فرنسا

مذيع صدى البلد طارق
مذيع "صدى البلد" طارق موسى

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية حول نهائي كأس العالم قطر 2022، البطولة الأفضل التي  لا يليق بها إلا نهائي على هذا القدر من المستوي، وهذا ما حدث بالفعل في مباراة هي الأمتع والأفضل في البطولة بين فرنسا والأرجنتين، نهائي يليق بمونديال تاريخي نهائي يليق بأرقام قياسية.  

في بداية المباراة تصل الأرجنتين وتقص شريط مارثون بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢ على ملعب لوسيل، الذى شهد شوط أول استحوذ عليه المنتخب الأرجنتيني باقتدار وسجل هدفين اختتم بهم الشوط الأول عند طريق ضربة جزاء، سجلها ليونيل ميسي ليصبح الهداف التاريخي لتلك البطولة. 

 

وبعدها هجمة مرتدة خطيرة وتمريرة قاتلة لـ دي ماريا، ليسكنها الشباك ببراعة فوق لوريس حارس فرنسا، ومن هنا يعتقد الجميع أن البطولة أرجنتينية، خصوصاً مع استمرار تقدم الأرجنتين بهدفين لدقائق متأخرة من  الشوط الثاني.  

ليأتي  منقذ فرنسا مبابي ويسجل هدفين في أربع دقائق ليتعادل مع الأرجنتين في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، لنصل للوقت بدل الضائع، ويستعيد المنتخب الأرجنتيني الاستحواذ علي المباراة تحديداً الشوط الأول من الوقت الإضافي 

 

بهجمات وانفردات وفرص حقيقة تم اهدارها بسبب قوة تمركز الدفاع الفرنساوي وبسالة حارس مرماهم لوريس

ليبدلأ الشوط الثاني وفي بدايته يخطف ميسي هدف الفوز للأرجنتين ويعيد الأمل لمنتخب بلاده، ويضرب بكل الأرقام القياسية، ويكتب أرقام جديدة باسمه، وحتى هذه اللحظة يظن الجميع أن البطولة أرجنتينية، ولكن يعود منقذ فرنسا مبابي بضربة جزء يسجلها ويصحح الأوضاع مرة ثانية، ويدخل التاريخ هو الأخر ويسجل هاترك المونديال، وسط دهشه من الجميع.  

 

لنصل للمحطة الأخيرة وهي ضربات الجزاء، وما بين ضربة تضيع وضربة تنجح، تأخد العلامة الكاملة الأرجنتين، وتفوز الأرجنتين باللقب الأغلى في العالم للمرة الثالثة في تاريخها، بأداء استحقت به البطولة، واستحقه ميسي بأن  يكون النهاية الأمثل لتلك المسيرة الكروية الرائعة، بنهائي يليق بمونديال تاريخي. 

 

فرنسا ليونيل ميسي قطر الأرجنتين بطولة كأس العالم

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