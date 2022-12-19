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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم |بارد صباحا ومساء ..والصغري بالقاهرة 16

الطقس اليوم
الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس اليوم /الاثنين/ طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر دافيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد .. بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره على أغلب الأنحاء. 
وعن الظواهر الجوية في الطقس اليوم تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح ـحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فى الطقس اليوم تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر الطقس اليوم تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس اليوم 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 24 16
العاصمة الإدارية 24 16
6 أكتوبر 25 15
بنهــــا 24 16
دمنهور 23 17
كفر الشيخ 23 17
المنصورة 24 16
دمياط 23 15
بورسعيد 23 16
الإسماعيلية 25 13
السويس 26 14
الزقازيق 24 16
شبين الكوم 24 16
طنطا 23 17 
شلاتين 29 19
الإسكندرية 23 17
العلمين الجديدة 23 16
وادي النطرون 24 15
مطروح 21 17
السلوم 21 16
سيوة 23 10
العريش 23 14
رفح 22 15
الطور 24 14
كاترين 19 4
رأس سدر 22 13
نخل 21 6
طابا 24 16
نويبع 25 15
حلايب 27 19
شرم الشيخ 26 18
الغردقة 27 17
مرسى علم 26 17
الفيوم 24 14
بني سويف 24 13
المنيا 24 11
أسيوط 25 11
سوهاج 26 12
قنا 29 12
الأقصر 28 14
أسوان 30 15
الوادي الجديد 30 11
أبوسمبل 28 13
أبو رماد 28 19
رأس حدربة 26 20


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 32 20
المدينة 27 12
الرياض 21 7
المنامة 23 19
أبوظبي 27 19
الدوحة 25 19
الكويت 24 10
دمشق 16 3
بيروت 22 16
عمان 19 7
القدس 20 10
غزة 23 15
بغداد 22 6
مسقط 26 20
صنعاء 20 2
الخرطوم 34 19
طرابلس 21 16
تونس 20 10
الجزائر 20 8
الرباط 22 10
نواكشوط 34 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 9 0
إسطنبول 8 5
إسلام آباد 22 5
نيودلهى 23 9
جاكرتا 32 24
بكين 2 9-
كوالالمبور 29 23
طوكيو 9 0
أثينا 15 7
روما 15 3
باريس 13 10
مدريد 12 5
برلين 4 3
لندن 14 10
مونتريال 1 4-
موسكو 4- 9-
نيويورك 5 1-
واشنطن 6 4-
أديس أبابا 23 7

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