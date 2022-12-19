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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احذروا هذه الظاهرة اليوم.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة ومدن ومحافظات الجمهورية.

تحذير من هذه الظاهرة

وضمن نشرة حالة الطقس اليوم تزداد فرص تكون الشبورة المائية خلال ساعات الليل والصباح الباكر علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق ، لذا نبهت الهيئة بتوخي الحذر والقيادة بهدوء.

الشبورة 

وتتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس خريفي

وكشفت الهيئة في نشرتها عن حالة الطقس اليوم، أن الأجواء تكون  مستقرة على مدار اليوم إلا من تساقط بعض الأمطار على السواحل الغربية.

ويسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

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أمطار خفيفة

وضمن حالة الطقس اليوم، فهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ضمن حالة الطقس، فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 24 16
العاصمة الإدارية 24 16
6 أكتوبر 25 15
بنهــــا 24 16
دمنهور 23 17
كفر الشيخ 23 17
المنصورة 24 16
دمياط 23 15
بورسعيد 23 16
الإسماعيلية 25 13
السويس 26 14
الزقازيق 24 16
شبين الكوم 24 16
طنطا 23 17 
شلاتين 29 19
الإسكندرية 23 17
العلمين الجديدة 23 16
وادي النطرون 24 15
مطروح 21 17
السلوم 21 16
سيوة 23 10
العريش 23 14
رفح 22 15
الطور 24 14
كاترين 19 4
رأس سدر 22 13
نخل 21 6
طابا 24 16
نويبع 25 15
حلايب 27 19
شرم الشيخ 26 18
الغردقة 27 17
مرسى علم 26 17
الفيوم 24 14
بني سويف 24 13
المنيا 24 11
أسيوط 25 11
سوهاج 26 12
قنا 29 12
الأقصر 28 14
أسوان 30 15
الوادي الجديد 30 11
أبوسمبل 28 13
أبو رماد 28 19
رأس حدربة 26 20

الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة الشبورة المائية امطار سقوط امطار خفيفة هيئة الأرصاد الجوية

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