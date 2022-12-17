الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة الكثيفة على الطرق خلال الأيام المقبلة

حذرت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة الكثيفة على الطرق خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية بقناة "المحور"،:" حالة الطقس مستقرة ومستمرة في ذلك حتي منتصف الأسبوع القادم، بدرجات حرارة أعلي من المعدل الطبيعي مقارنة بالسنوات السابقة.

وتابعت:" الطقس يكون حار في بعض المناطق الشمالية والفرق بين درجات الحرارة الليلية والصباحية يصل لـ 10 درجات".



وأشارت إلي أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بداية من يوم الأربعاء القادم وستزداد فرص سقوط الأمطار علي المناطق الساحلية.