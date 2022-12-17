طقس اليوم فى مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص هذه الظاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة طقس اليوم ، ودرجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية.

ويسود اليوم السبت طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وضمن حالة طقس اليوم ، يكون مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره على أغلب الانحاء.

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شبورة كثيفة

وضمن نشرة طقس اليوم، حذرت الهيئة من شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

شبورة كثيفة

وتكون الشبورة ضمن طقس اليوم ، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد ، يصاحبها انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، إذ ناشدت بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

الشبورة

ارتفاع الأمواج

وكشفت هيئة الأرصاد ضمن حالة طقس اليوم ، عن حالة البحر المتوسط والتي تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من نصف إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.



أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

الأمواج

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الإدارية 23 14

6 اكتوبر 24 15

بنهـا 23 15

دمنهور 23 14

كفر الشيخ 23 13

المنصورة 24 15

دمياط 23 15

بورسعيد 24 14

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 13

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 24 14

طنطا 23 14

شلاتين 29 19

الإسكندرية 24 15

العلمين الجديدة 24 15

وادى النطرون 24 15

مطروح 23 13

السلوم 23 11

سيوة 22 10

العريش 22 14

رفح 23 15

الطور 25 14

كاترين 18 05

رأس سدر 26 12

نخل 22 06

طابا 24 15

نويبع 25 14

حلايب 25 19

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 26 16

مرسى علم 27 16

الفيوم 25 12

بني سويف 25 11

المنيا 25 10

أسيوط 26 10

سوهاج 26 11

قنا 27 12

الأقصر 28 13

أسوان 30 14

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 26 12

أبو رماد 28 19

رأس حدربة 24 20