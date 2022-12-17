عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس اليوم فى مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص هذه الظاهرة

الأرصاد
الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة طقس اليوم ، ودرجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية.

ويسود اليوم السبت طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وضمن حالة طقس اليوم ، يكون مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره على أغلب الانحاء.

طالع أيضا:

شهر استثنائي يحمل العديد مفاجآت.. توقعات الأرصاد لطقس الأيام المقبلة.. تفاصيل

أخبار التوك شو.. بسام راضي: القمة الأمريكية الأفريقية تعكس الاهتمام الدولي بالقارة السمراء.. والرئيس السيسي يستقبل أعضاء غرفة التجارة الأمريكية .. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الأيام المقبلة

استعدوا بالملابس التقيلة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الفترة المقبلة

انتظروا أمطار خلال أيام| الأرصاد: مرتفع جوي يحبس الرطوبة

شبورة كثيفة

وضمن نشرة طقس اليوم، حذرت الهيئة من شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

شبورة كثيفة

وتكون الشبورة ضمن طقس اليوم ، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد ، يصاحبها انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، إذ ناشدت بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

الشبورة 

ارتفاع الأمواج 

وكشفت هيئة الأرصاد ضمن حالة طقس اليوم ، عن حالة البحر المتوسط والتي  تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من نصف إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.
 

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

الأمواج 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الإدارية 23 14

6 اكتوبر 24 15

بنهـا 23 15

دمنهور 23 14

كفر الشيخ 23 13

المنصورة 24 15

دمياط 23 15

بورسعيد 24 14

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 13

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 24 14

طنطا 23 14

شلاتين 29 19

الإسكندرية 24 15

العلمين الجديدة 24 15

وادى النطرون 24 15

مطروح 23 13

السلوم 23 11

سيوة 22 10

العريش 22 14

رفح 23 15

الطور 25 14

كاترين 18 05

رأس سدر 26 12

نخل 22 06

طابا 24 15

نويبع 25 14

حلايب 25 19

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 26 16

مرسى علم 27 16

الفيوم 25 12

بني سويف 25 11

المنيا 25 10

أسيوط 26 10

سوهاج 26 11

قنا 27 12

الأقصر 28 13

أسوان 30 14

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 26 12

أبو رماد 28 19

رأس حدربة 24 20

طقس اليوم درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس اليوم طقس خريفي شبورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطيب قاتلة والدتها ببورسعيد: "مش ممكن تخوني مع ابن الجيران"

مطاردة لـ زوجته العرفي.. مفاجأة مدوّية في حادث سيارة سعد الصغير بالهرم

سعر عيار 21 في مصر الآن| بشرى من التموين بشأن الذهب ..فيديو

زوج قتيلة بورسعيد مفترشا الشارع أمام القسم: "بنتي ماتعملش كده"

طقس اليوم فى مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص هذه الظاهرة

سبائك ذهب وملايين في الفيلا .. القصة الكاملة لسقوط أكبر نصاب بمصر

بالدور التمهيدي .. موعد أول مباراة لـ الأهلي في مونديال الأندية

يقع في الفخ| تعليق ساخر من خالد الغندور بعد تعادل الأهلي أمام فيوتشر

موضوعات متعلقة

عودة الأمطار في هذا الموعد.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الأيام المقبلة|تفاصيل

سبب عدم احساسنا ببرودة الطقس وتقلب درجات الحرارة خلال اليوم.. الأرصاد توضح

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس اليوم.. فيديو

إعلان عاجل من الأرصاد القطرية قبل مباراة المغرب وفرنسا بـ كأس العالم

نلبس شتوي.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

مستحيل أوقفه.. مصطفى كامل يوجه رسالة لـ ويجز قبل حفلة قطر

بعد الحصول على قرض جديد.. مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالاقتصاد المصري

صندوق النقد: الموافقة على القرض المصري تحفز على تقديم 14 مليار دولار إضافية

صندوق النقد الدولى يوافق على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار

أمريكا تطلق مبادرة البيت الصيني لضمان إدارة التنافس بشكل مسئول مع بكين

مصرع طفل دهسا بسيارة والده بالخطأ في الوادي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدي رمزي تتألق.. شريف رمزي يحتفل بزفاف شقيقه بحضور هشام ماجد

الريد كاربت.. 30 صورة من حفل دير جيست بحضور النجوم

طريقة تحضير سلطة الفواكه بالكريم شانتيه

طرق تساعد فى علاج ألم الرقبة

فيديو

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

العشق الحرام.. تفاصيل مقتل عاملة بورسعيد في منزلها/ فيديو جراف

هنا شيحة مع ابنها على السجادة الحمراء لحفل دير جست

الفضة بدل الذهب للشبكة.. مقترح برلماني يثير ضجة| إيه الحكاية؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ