استعدوا بالملابس التقيلة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الفترة المقبلة

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث أعلن الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد بداية فصل الشتاء وحدوث الانقلاب الشتوي لعام 2022 .



وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن فصل الشتاء يصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهي يوم الإثنين 20 مـارس 2023



واضاف جاد أنه من المعلوم فلكياً في فصل الشتاء، تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي في ما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي.



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