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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتظروا أمطار خلال أيام| الأرصاد: مرتفع جوي يحبس الرطوبة

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد حالة الطقس، استقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد خلال هذه الفترة، حيث تظل درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي دون وجود أي ظواهر جوية تؤثر على نشاط حركة المواطنين سوى الشبورة المائية في الصباح الباكر.

 

مرتفع جوي يحبس الرطوبة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس خلال الأسبوع الجديد، تشهد استمرار الاستقرار فى الأحوال الجوية الجوية نتيجة سيطرة المرتفع الجوي فى طبقات الجو العليا خلال أجازة نهاية الأسبوع وحتى منتصف الأسبوع المقبل؛ حيث تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا الذى يعمل كمظلة حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل من الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان فى طبقات قريبة من السطح. 

حالة الطقس

يكون حالة الطقس هذا الأسبوع، يكون طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال حالة الطقس خلال ساعات الليل، مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره على أغلب الأنحاء.

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وعن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس، خلال الأسبوع الجديد، يظل نشاط الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، هو الظاهرة الجوية المؤثرة في حالة الطقس.

درجات الحرارة ومناطق الأمطار

إضافة إلى ذلك، تشهد حالة الطقس، اعتبارا من اليوم الجمعة، نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ويكون نشاط الرياح خلال الأيام القادمة على مناطق سواحل البلاد الشمالية الغربية منها على فترات متقطعة أيضا.

حالة الطقس 

أما عن فرص سقوط الأمطار، تشهد حالة الطقس على البلاد، فرص أمطار خفيفة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، منتصف الأسبوع وذلك على مناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، تمتد يوم الثلاثاء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة تصل إلى 30%، تستمر حتى يوم الأربعاء أيضا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس هذا الأسبوع، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 23 إلى 25 درجة.
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 21 إلى 23 درجة.
شمال الصعيد تتراوح ما بين 23 إلى 26 درجة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تتراوح ما بين 25 إلى 27 درجة.
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 27 إلى 30 درجة.

الطقس حالة الطقس هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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