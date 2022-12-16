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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شبورة وضباب وتزايد فرص الأمطار .. طقس الجمعة 16 ديسمبر 2022

طقس الجمعة
طقس الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022، حيث إنه من المتوقع انتشار الشبورة المائية لتصل إلى مرحلة الضباب على الطرق، مع انخفاض درجات الحرارة تدريجيا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية خلال بيان لها، اليوم، إن درجات الحرارة ستسجل اليوم الجمعة 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما سجلت جنوب البلاد 27 درجة مئوية نهارا.

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة ستنخفض على السواحل الشمالية مع تزايد فرص سقوط الأمطار عليها، متابعة أن محافظات الوجه البحرى تتعرض لنشاط الرياح على فترات متقطعة.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين باتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع المقبل.

ونصحت الأرصاد، قائدى السيارات بتوخى الحذر خلال القيادة مع ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق بسبب انخفاض الرؤية الصباحية التى تصل إلى حد الضباب، وذلك حرصا على سلامة المارة والركاب، وتجنبا لوقوع حوادث الطرق.


وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 24 15
بنهــــا 23 15
دمنهور 23 14
كفر الشيخ 23 13
المنصورة 24 15
دمياط 23 15
بورسعيد 24 16
الإسماعيلية 25 12
السويس 24 13
الزقازيق 24 14
شبين الكوم 24 14
طنطا 23 14
شلاتين 29 19
الإسكندرية 24 16
العلمين الجديدة 24 15
وادى النطرون 24 15
مطروح 24 13
السلوم 25 11
سيوة 22 10
العريش 23 14
رفح 23 15
الطور 24 14
كاترين 18 5
رأس سدر 27 12
نخل 21 6
طابا 24 15
نويبع 25 14
حلايب 25 19
شرم الشيخ 27 17
الغردقة 26 16
مرسى علم 27 16
الفيوم 25 12
بني سويف 25 11
المنيا 26 10
أسيوط 26 10
سوهاج 26 11
قنا 27 12
الأقصر 28 13
أسوان 29 14
الوادي الجديد 26 9
أبوسمبل 26 12
أبو رماد 28 19
رأس حدربة 24 20

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