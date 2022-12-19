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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكايات آدم | كيف كانت المسيحية الحاضنة الأولى للإسلام؟ الأزهر يجيب

حكايات آدم
حكايات آدم

واصل مرصد الأزهر نشر مجموعة جديدة من إنتاجه المرئي تحت عنوان "حكايات آدم"، والتي تحاكي حياة طفل صغير يُدعى "آدم" يتعرض لبعض المواقف التي تثير الكثير من التساؤلات في ذهنه، ويبحث عن إجابة لها.

حكايات آدم

وشدد المرصد على أهمية إنتاج محتوى بسيط يلائم الفئات العمرية الصغيرة، ويقدم لهم إجابات وافية على هذه التساؤلات بدلًا من لجوئهم إلى الفضاء الإلكتروني الذي يروج خلاله بعض المتطرفين أفكارهم، ويحرفون الكثير من المفاهيم الدينية بما يخدم أيديولوجيتهم الهدامة للمجتمعات.
ومن الموضوعات التي تناقشها يوميات "حكايات آدم" المسيحية الحاضنة الأولى للإسلام بالتزامن مع قرب حلول رأس العام الجديد 2023 .
كما تناقش اليوميات أيضًا عدة قضايا منها مسألة تدمير الآثار، والعلاقة بين المسيحية والإسلامية التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ الإنساني.
وعن يوميات "حكايات آدم"، تقول د. رهام سلامة مدير مرصد الأزهر، إن فكرته تقوم على معالجة شبهة واحدة في كل حلقة من خلال شخصية الطفل "آدم" الذي يتعرض لهذه الشبهات من خلال مشاهدة التلفاز أو من الواقع الحياتي المحيط به، والذي ينقل تساؤلاته لمعلمه "الشيخ شمس" الذي يجيبه بأسلوب سهل يستطيع من يشاهد هذه اليوميات أن يفهمها مهما كانت فئته العمرية، لا سيّما وأن الردود مدعومة بالأدلة الشرعية.

حكايات آدم مرصد الأزهر الأزهر رهام سلامة الشيخ شمس

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