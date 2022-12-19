معسكر مغلق لـ الإسماعيلي في القاهرة استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في معسكر مغلق بالقاهرة اليوم استعدادا لمواجهة إنبي غدا الثلاثاء في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز .

ويسعى الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة أيمن الجمل إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة إنبي في ظل السعي إلى الفوز بها وحصد النقاط الثلاث بعد الهزيمة الأخيرة للفريق أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف .

وكان مسئولو نادي الإسماعيلي، قرروا ضم الثنائي عمر جمال وأحمد الجمل إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة أي من الجمل.

ويسود اتجاه قوي داخل الإسماعيلي، إلى استمرار عمر جمال وأحمد الجمل ضمن الجهاز الفني الجديد والذي سيتم التعاقد معه خلال الأيام المقبلة، وأيضا يستمر الثنائي حال بقاء الجمل مديرا فنيا للفريق.