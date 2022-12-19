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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

إهداء نسخة خاصة من المعجم التاريخي للغة العربية إلى شيخ الأزهر

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، أ.د حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، رئيس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، والدكتور محمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، لإهداء فضيلته نسخة خاصة من المعجم التاريخي للغة العربية، بحضور أ.د سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وأ.د عبد الحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، وأ.د مأمون عبد الحليم، عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة.  

المعجم التاريخي للغة العربية

واستعرض الدكتور حسن الشافعي والدكتور المستغانمي لشيخ الأزهر؛ مراحل إعداد المعجم التاريخي للغة العربية، والتي تناولت الجمع والتحرير والتدوين، وتحديد المنهج واختيار المحررين النابغين وتدريبهم، وبناء المدونة الرقمية لتحرير المادة المعجمية، مشيرين إلى أن العمل على المعجم استغرق عدة سنوات.

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر عن تقديره لكل الجهود التي تقوم على خدمة علوم اللغة العربية والحفاظ عليها وتنميتها في قلوب وعقول الشباب والنشء، مقدرا تلك الجهود التي بُذلت لإخراج المعجم التاريخي باللغة العربية، مقدما الشكر لكل من شارك في هذا الجهد العلمي الذي لا يقدر بثمن، مؤكدا ضرورة إتاحته في الجامعات والمدارس للأساتذة والباحثين المتخصصين للاطلاع عليه والاستفادة منه.

وتناول اللقاء؛ الحديث عن اللغة العربية وتاريخها وجمالها، ومواطن قوتها، وتأثيرها في النفوس، وكبار أعلام الكتاب العرب، وتراثهم الفكري والثقافي، مؤكدين ضرورة وضع استراتيجية قومية لإحياء اللغة العربية والحفاظ عليها، وتبني نشرها وتعليمها، وتفعيل استخدامها وتداولها في المجتمعات العربية.

الأزهر شيخ الأزهر هيئة كبار العلماء أحمد الطيب المعجم التاريخي للغة العربية اللغة العربية

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