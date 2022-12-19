إصابة كريستيانو رونالدو بخيبة أمل قبل انطلاق الميركاتو الشتوي |تفاصيل

يشعر البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فسخ تعاقده قبل أسابيع مع مانشستر يونايتد، بخيبة أمل كبيرة قبل أيام من انطلاق الميركاتو الشتوي.

كان يونايتد قد فسخ عقد رونالدو بالتراضي، عقب إجراء النجم البرتغالي لحوار تلفزيوني مع الصحفي بيرس مورجان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي.

ووفقًا لموقع "لو سبورت 10" الفرنسي، فإن رونالدو تلقى عرضا من النصر السعودي براتب يصل إلى 200 مليون يورو سنويا، كما يخطط السد القطري لتقديم عرض مغرٍ للنجم البرتغالي.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس مقتنعًا بالعروض التي حصل عليها حتى الآن، ويشعر بخيبة أمل.

وذكر "لو سبورت 10" أن رونالدو يمنح الأولوية للانتقال إلى نادٍ أوروبي تأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.

وشدد على أن النجم البرتغالي لا ينوي التسرع في اختيار ناديه الجديد، وسيحصل على وقت مناسب قبل اتخاذ قراره النهائي.