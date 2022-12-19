"الإيسيسكو" تنظم احتفالية ثقافية في موريشيوس بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

أقامت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ممثلة في مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها، بالتعاون مع اتحاد متحدثي اللغة العربية في دولة موريشيوس، احتفالية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، تضمنت مجموعة من الأنشطة الثقافية والفكرية، شارك فيها طلاب اللغة العربية من مختلف المستويات.

وأفادت الإيسيسكو - في بيان اليوم الاثنين، بأن الاحتفالية شهدت مشاركة عدد من كبار المسئولين في موريشيوس، ورئيس اتحاد متحدثي اللغة العربية في الدولة الآسيوية، غلام محمد.

وأضاف البيان أن المشاركين دعوا إلى تكثيف جهود التعاون بين المنظمة والمؤسسات العاملة في المجال، وضرورة الانفتاح على مؤسسات التعليم العربي في الدول العربية، معربين عن استعداد حكومة موريشيوس لدعم المشاريع التي من شأنها تقوية حضور اللغة العربية في الجمهورية.

وأشار البيان إلى أن الدكتور يوسف إسماعيلي، الخبير في مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها، استعرض مجهودات الإيسيسكو في خدمة اللغة العربية، خاصة في الدول الناطقة بلغات أخرى داخل الدول الأعضاء وخارجها.

