الديهي: الرئيس السيسي يتابع كل كبيرة وصغيرة بقطاع الأعمال العام

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس السيسي عقد اجتماعات اليوم مع وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الوزراء، وتحدث الرئيس عن ضرورة الاستفادة من أصول وثروات مصر المتواجدة في قطاع الأعمال العام.

وقال “الديهي”، في برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"، أن قطاع الأعمال العام به 7 شركات قابضة ضخمة خضعت لعمليات إعادة تأهيل وتطوير.

وتابع نشأت الديهي "تم وضع قطاع الأعمال العام تحت ميكروسكوب الدولة والرئيس السيسي يتابع كل كبيرة وصغيرة في هذا القطاع".

وأكمل نشأت الديهي "هناك شركات قطاع أعمال عام ناجحة وتحقق أرباحا وأخرى خاسرة، وهذه الشركات تكلف الدولة مبالغ كبيرة“، منوها بأن ”سبب الخسائر في بعض شركات قطاع الأعمال كان الإدارة السيئة وليس العمالة".

وأضاف "شركات قطاع الأعمال العام كانت ناجحة في بدايتها لكن الإدارة الفاشلة في بعض الأوقات جعلت هذه الشركات عبئا على الدولة والموازنة العامة".