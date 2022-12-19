لغة الضاد .. لماذا اختار الله العربية للقرآن الكريم؟

احتفل العالم بـ« اليوم العالمي للغة العربية » لغة الضاد، والذي بدأ الاحتفال به منذ عام 2012؛ ويرجع السبب وراء اختيار يوم الثامن عشر من ديسمبر تحديدًا ليكون يومًا عالميًا للغة العربية إلى كونه اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة للأمة المتحدة رقم 3190، والذي ينص على إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، وكان ذلك في عام 1973، بعد ضغط دبلوماسي من قبل المملكة العربية السعودية والمغرب بالتعاون مع بعض الدول العربية الأخرى.



وفي أكتوبر عام 2012، وخلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لليونسكو، تم اختيار يوم 18 ديسمبر ليكون يوما عالميا للغة العربية، واحتفلت اليونسكو للمرة الأولى في تلك السنة بذلك اليوم.



وسنعرض بتلك المناسبة بعض الحقائق التي ربما لا يعرفها البعض عن لغة الضاد، كما يلي:



1. اللغة العربية تنتمي إلى أسرة اللغات السامية، وهي واحدة من أكثر اللغات انتشارا في العالم، حيث يتحدثها أكثر من 422 مليون نسمة يتوزعون في الوطن العربي وعدد من المناطق الأخرى مثل تركيا وتشاد ومالي والسنغال وإيران وإثيوبيا وغيرها.



2. العربية هي اللغة الرسمية في كل دول الوطن العربي، وهي أيضا لغة رسمية في كل من إسرائيل وتشاد وإريتريا، وهي إحدى اللغات الرسمية الست في الأمم المتحدة، جنبا إلى جنب مع الإنجليزية والروسية والأسبانية والصينية والفرنسية.



3. تعرف اللغة العربية بعدة أسماء من أهمها "لغة القرآن"، كونها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، وأيضا "لغة الضاد"، ويرجع السبب وراء تسميتها بذلك الاسم إلى أن حرف الضاد هو حرف يختص به العرب وحدهم، ونادرا ما يستخدمه العجم.



4. تتعدد اللهجات التي تُنطق بها اللغة العربية من دولة لأخرى حول العالم، وبشكل عام فإن تعدد اللهجات كان موجودا عند العرب منذ أيام الجاهلية، حيث كانت هناك لهجة لكل قبيلة من القبائل، وقد استمر ذلك الوضع حتى بعد مجئ الإسلام، حتى أن المؤرخ والفقيه "محمد بن جرير الطبري" قال: "كانت العرب وإن جمع جميعهم اسم أنهم عرب، فهم مختلفو الألسن بالبيان متباينو المنطق والكلام".



5. توجد العديد من الأسباب التي أدت إلى تعدد اللهجات العربية قديما، ومن أبرزها أن العرب كانوا في بداية عهدهم أميين لا تربطهم تجارة ولا إمارة ولا دين، ونتيجة لذلك ظهر اختلاف بين اللهجات في الإبدال والإعلال والبناء والإعراب.



6. من أبرز اللهجات والألفاظ التي انتشرت قديما:



- "عجعجة قُضاعة": والتي تعني قلب الياء جيم بعد العين وبعد الياء المشددة، فكانت كلمة "راعي"، على سبيل المثال، تنطق "راعج" و"كرسي" تنطق "كرسج".



- "طمطمانية حمير": وهي تحويل "أل" التعريف إلى "إم"، فكانت كلمة "البر" مثلا تنطق "أمبر".



- "فحفحة هذيل": وهي جعل الحاء عين، فكانت "أحل إليه" تنطق "أعل إليه".



- "كشكشة أسد": أي جعل الكاف شين، فكانت كلمة مثل "عليك" تنطق "عليش".



7. كان التواصل بين أفراد القبيلة الواحدة يتم من خلال لهجتها الخاصة، في حين كان التواصل بين أفراد القبائل المختلفة يتم عن طريق اللغة الواحدة المشتركة.



8. ابتكرت النقاط في الأساس من أجل العجم وليس العرب، فالعرب لديهم القدرة على تمييز الحروف بدون الحاجة إلى نقاط من خلال سياق الكلام.



9. توجد العديد من الروايات حول بداية استخدام النقاط للتمييز بين الحروف المتشابهة كالباء والتاء والنون، والفاء والقاف، وغيرها، لكن معظم تلك الروايات تشير إلى أن أول من وضع النقاط على الحروف هو "نصر بن عاصم الليثي"، وهو أحد تلامذة "أبي الأسود الدؤلي" مؤسس علم النحو، وكان ذلك بأمر من "الحجاج بن يوسف الثقافي"، تلافيا لما شاع من أخطاء بين المسلمين من غير العرب؛ وكان أستاذه "أبو الأسود الدؤلي" سبق وأن وضع حركات التشكيل "الضمة والفتحة والكسرة" بتوجيه من الإمام "علي بن أبي طالب"، بهدف تسهيل النطق السليم للكلمات.



10. يُعتقد أن اللهجات العامية الحديثة بدأت في الظهور مع الفتوحات الإسلامية، فعندما بدأ المسلمون الجدد في الدول التي فتحها المسلمون في تعلم اللغة العربية، لم يستطيعوا أن يتحدثوها كما يتحدثها العرب، وحرفوها بعض الشئ، ومع مرور الوقت تغيرت تركيبات الحروف والجمل وطريقة نطقها حتى ظهرت اللهجات العامية الدارجة حاليا.



11. تتباين آراء قدامى اللغويين العرب حول أصل اللغة العربية وبداية نشأتها، فهناك اعتقاد بأن اللغة العربية أقدم من العرب أنفسهم، ويزعمون أنها كانت لغة "آدم" عليه السلام في الجنة، والبعض الآخر يعتقد أن "إسماعيل" عليه السلام كان أول من تكلم بها، لكن لا توجد أدلة أو براهين تثبت صحة تلك النظريات.



12. ويعتقد آخرون أنها لغة قبيلة قريش، على أساس أن أقدم النصوص المتوفرة بتلك اللغة هو القرآن الكريم، فضلا عن أن النبي "صلى الله عليه وسلم" كان من قريش، وأول دعوته كانت بينهم.

5 آلاف لغة على مستوى الأرض

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن هناك 5 آلاف لغة على مستوى الأرض يتحدث بها الناس، مشيرًا إلى أن مكتبة الكونجرس انتقت منها 21 لغة فقط مثل: «العربية والفارسية والإنجليزية واليابانية.....».



وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أن هناك لغات لا يتكلم بها إلا 20 شخصًا أو 50 فقط، مشيرًا إلى أن هناك بحثًا ذكر أن 300 لغة تموت سنويًا بسبب موت آخر المتكلمين بها.

وأكد المفتي السابق، أن اللغة العربية ثرية عن غيرها من اللغات وتتميز بعدة أمور منها الترادف أن الأسد مثلًا له 700 اسم، وهذا غير موجود في اللغات الأخرى، مشيرًا إلى أنها اللغة العربية ليست معرضة للخطر والاندثار مثل بعض لغات العالم، وأنها محفوظة بالقرآن الكريم والحديث الشريف.

اللغة العربية من اللغات المقدسة:

ولفت الدكتور علي جمعة، إلى أن هناك لغات مقدسة وهي «العربية، العبرية، السنسكريتية، الآرامية»، والأخيرة هى التي تحدث به سيدنا عيسى عليه السلام ونزل بها الإنجيل، واللغة الفارسية التي كتب بها الكتاب المُنَزل على سيدنا يحيى -عليه السلام-.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن اللغة المقدسة معناها عند علماء اللغويات توصف بها اللغات التي بها نص مقدس له أتباع يأخذونه كمصدر لمعرفتهم، وأحكام حياتهم، أو إطار لسلوكهم، وبهذا التعريف فإن اللغة العبرية التي كُتب بها (التوراة)، واللغة السنسكريتية التي بها كُتب (الفيدا) في الهند، واللغة العربية التي بها نزل وكتب (القرآن الكريم) هي لغات مقدسة.ونبه المفتي السابق، على أن هناك فرقًا بين قداسة اللغة وأن تكون مقدسة، موضحًا أن المقصود بأن اللغة مقدسة أي نزل بها كتاب سماوي يتبعه بعض الأشخاص ويؤمنون به، كالقرآن عند المسلمين، مشددًا على أنه لا توجد للغة قداسة فهي كالبشر تحيا وتموت ويصيبها الهرم.

حكمة اختيار العربية لتكون لغة القرآن:

بيّن الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الله تعالى اختار بحكمته وعلمه اللغة العربية، لغة وبيانًا لكتابه الخالد القرآن الكريم، لأن فيها من مزايا التعبير والبيان ما لم تحظ به لغة غيرها، ولن يسع كتاب الله غيرها، ولو كان في الوجود لغة تفضل اللغة العربية في الكشف عن دقائق البيان وأسرار التعبير، ما جاوزها القرآن إلى غيرها، ولكن نزوله باللغة العربية دليل قاطع على نفي هذا الاحتمال.

وأشار إلى أن اللغة العربية أسمى اللغات على الإطلاق، والدليل أن عالم الغيب والشهادة ارتضاها أداة لوحيه المنزل على أكرم رسله محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم -.

وتابع: إن عربية اللغة والبيان القرآني جاء النص عليها في مواضع متعددة من القرآن، منها قوله تعالى: الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (1) إِنَّا أَنْـزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»، وقوله: «حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»، وفي قوله: «وَإِنَّهُ لَتَنْـزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَـزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ»، وقوله: «كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ».

ولفت المفتي السابق، إلى أن الله تعالى أراد أن يكون القرآن باللغة العربية لأن فيها من الخصائص ما يؤهلها لأن تؤدى المعنى بعمق يستطيع معه الإنسان أن يستنبط الأحكام الفقهية إلى يوم الدين.

ونوه بأن في اللغة العربية ما يسمى الاشتقاق الأكبر وهو غير موجود في أي لغة أخرى، موضحًا أن الكلمة المتألفة من 3 أحرف كـ«ملك» تعطيك 6 كلمات كلها بمعنى واحد إن بدلنا حروفها مثلًا (ك. ل. م) (ك. م. ل) (م.ك. ل) (م. ل. ك) (ل. ك. م) (ل. م. ك)، مؤكدًا أن هذه الكلمات الستة تدل على معنى واحد وهو القوة فـ«كلم» أي ضرب، وملك أي استحوذ وهذا يدل على القوة.