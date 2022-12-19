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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطريقة شيطانية.. احتجاز امرأتين أوكرانيتين بعد محاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب

احتجاز امرأتان أوكرانيتان
احتجاز امرأتان أوكرانيتان بعد محاولة تهريب ذهب

اتهمت امرأتان أوكرانيتان بتهريب ما يقرب من 12 كيلوجراما من الذهب بقيمة 544 ألفا و600 يورو، حسبما ذكرت الإذاعة الوطنية البلغارية.

وتم فتح القضية، اليوم الإثنين، بعد العثور على عشرات الحزم من المجوهرات عيار 14 ملصقة على أجسادهم تحت ملابسهم.

وفي حين أخبرت النساء أمن الحدود عند نقطة تفتيش ليسنوي أنه ليس لديهن ما يعلننه، سرعان ما كشفت عملية تفتيش أجرتها السلطات البلغارية عن ما مجموعه 30 حزمة، 15 على كل امرأة، ملفوفة بشريط لاصق ومثبتة بملابس داخلية مرنة.

وكانت الاثنتان مسافرين من تركيا إلى أوكرانيا عبر بلغاريا يوم الخميس في حافلة عندما تم إيقافهما وتفتيشهما على الحدود.

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وقالت المحطة الإذاعية الوطنية البلغارية، إن مكتب المدعي العام لمنطقة يامبول احتجزهم لمدة تصل إلى 72 ساعة.

تم استدعاء اثنين من الدبلوماسيين الأوكرانيين وفصلهما من منصبيهما العام الماضي بعد اعتقالهما وبحوزتهما 12 كيلوجراما من الذهب على الحدود البولندية، إلى جانب أكثر من 188,000 يورو بالدولار واليورو والزلوتي وأكثر من 8,000 علبة سجائر، بقيمة تزيد عن 47,600 يورو.

في مارس الماضي، اتهمت أناستازيا كوتفيتسكا، زوجة نائب أوكراني سابق، بتهريب ما يقرب من 28.2 مليون يورو نقدا أثناء محاولتها عبور الحدود إلى المجر.

تركيا أوكرانيا اليورو الذهب بلغاريا

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