عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مزاعم أوكرانية عن عجز ضخم بروسيا.. ورد أمريكي

بوتين لم يقرر وقف
بوتين لم يقرر وقف الحرب بعد

زعم  مسؤول أوكراني رفيع المستوى أن روسيا تنفد من لديها الصواريخ اللازمة لاستهداف البنية التحتية الحيوية في البلاد، وفق ما ذكرت مجلة نيوزويك.

قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، لموقع برافدا الإخباري الأوكراني،اليوم الإثنين ، إن روسيا لديها "اثنان أو ثلاثة على الأكثر ، وربما أربعة أخرى من منظومات الصواريخ".

تطور كبير وخطير في أمريكا.. توصية بإحالة ترامب للمحاكمة الجنائية.. تفاصيل

ضربات لا تتوقف.. روسيا تتسبب في كوارث بـ أوكرانيا

وذكر  دانيلوف "لكن بعد ذلك سيكونون بدون صواريخ تمامًا، وهو أمر غير مقبول ، لأنهم قد يواجهون تحديات مختلفة تمامًا ، وعليهم ترك بعض الاحتياطيات على الأقل".

منذ حوالي شهر ، نشر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على موقع تويتر قائمة بإمدادات الصواريخ الروسية عالية الدقة في 22 نوفمبر ، وتظهر مخزونًا منخفضًا من صواريخ إسكندر وكاليبر .

من جانبه، قال ويليام كورتني، السفير الأمريكي السابق والزميل والباحث في مؤسسة راند، لمجلة نيوزويك أنه سيكون من الأفضل بالنسبة إلى دانيلوف وغيره من المسؤولين الأوكرانيين توخي الحذر عند تقديم مزاعم بشأن مخزون الصواريخ الروسي.

ذكر كورتني: "موسكو لديها احتياطيات لأغراض أخرى، بما في ذلك الحرب مع الناتو، ذاكرًا "إن القول بهذه التصريحات  ليس من السهل تقييمه".

وأضاف أنه لا تزال هناك شكوك بشأن عدد أنظمة إس -300 التي ترغب روسيا في إعادة توظيفها كصواريخ أرض-أرض.

وأعرب دانيلوف عن شكوكه بشأن عدد تلك الصواريخ الموجودة تحت تصرف روسيا.


وأشار فولوديمير كودريتسكي الرئيس التنفيذي لشركة  يوكراين أورجو،  لصحيفة "صوت أمريكا"، إن روسيا ضربت بالفعل أكثر من 1000 صاروخ ثقيل وطائرة كامازي بدون طيار موجهة إلى الشبكة الكهربائية الأوكرانية.

وقال إن الأضرار الناجمة عن الهجمات ، التي تعود إلى أوائل أكتوبر ، تتطلب ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار للإصلاح.

وقد تسبب ذلك في قيام الشركة المسؤولة عن الشبكة الوطنية لأوكرانيا، بعمليات تغطية بعمل"انقطاع تيار للكهربائي ... للحفاظ على التوازن المثالي بين التوليد الكهربائي والاستهلاك".

وأضاف كودريتسكي أن "الهدف النهائي" لروسيا هو إحداث تعتيم كامل، الذي يلحق أكبر قدر من الدمار، معتقدًا أن القوات الروسية تقوم باستشارتة  قبل خبراء الطاقة حول الأهداف التي يجب الهجوم عليها.
 

شبكة الكهرباء مسؤولين حرب أوكرانيا أمريكا وزير الدفاع موسكو أمن القومى البنية التحتية روسيا الأمن القومي الحرب مع الناتو اليوم الأثنين وزير الدفاع الأوكراني اهم الاخبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة أغضبت الملايين.. ماذا فعل حارس الأرجنتين في نهائي كأس العالم؟

صدمة للزملكاوية .. كهربا يعود للمشاركة مع الأهلي مجانًا | تفاصيل مهمة

بيتزا ليونيل ميسي على شواطئ الغردقة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم.. شاهد

أصحاب المزارع يلجأون لوضع النعناع والقرفة على علف الدواجن.. تفاصيل

توقف عن تناوله فورا.. تحذير من تكوين مواد مسرطنة على لسان العصفور

تطور كبير وخطير في أمريكا.. توصية بإحالة ترامب للمحاكمة الجنائية.. تفاصيل

انخفاض أسعار السلع قريبا وزيادة الدعم.. رسائل طمأنة للمصريين من صندوق النقد

للمقبلين على الزواج.. عيار ذهب جديد مناسب لدبلة الخطوبة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تحرك أوكراني سريع بعد اجتماع بوتين ولوكاشينكو.. تفاصيل

تطور كبير وخطير في أمريكا.. توصية بإحالة ترامب للمحاكمة الجنائية.. تفاصيل

وسط تزايد المخاوف في كييف.. ما وراء زيارة بوتين إلى بيلاروسيا

عمليات إعدام.. إيران تتخلص من معارضيها أمام المارة في الشوارع الرئيسية

بعد قصف عنيف بالصواريخ.. خيرسون مدينة بلا ماء ولا تدفئة ولا كهرباء

بوتين ولوكاشينكو يتجاهلان أوكرانيا خلال قمة مينسك

سوناك يقطع الطريق على روسيا .. دعوة منفردة لوقف إطلاق النار بلا معنى

القوات الأوكرانية تعلن إسقاط 10 طائرات بدون طيار فوق منطقة ميكولايف

ترشيحاتنا

حصر الإصابات.. انقلاب سيارة شرطة أعلى محور ٢٦ يوليو

ستكشف الحلقة المفقودة في القضية.. هايدي الفضالى تلتقي المتهمة بقتل والدتها فى بورسعيد

أول عملية زراعة رئة في مصر.. استغرقت 15 ساعة| تفاصيل

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 20 ديسمبر.. 5 أبراج تودع العزوبية في نهاية 2022

مدة الحصول على الموافقة الأمنية في قانون المحال العامة الجديد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل فوات الأوان.. تحركات إنجليزية لضم لاعب الأرسنال المصري لمنتخب الأسود الثلاثة

ياسمين الخطيب بإطلالة ملفتة تثير الجدل بأنوثتها

فؤائد خارقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول السبيط ؟

بعد الانفصال بأيام.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالة جديدة

فيديو

مركز زراعة أعضاء.. إنشاء مدينة النيل الطبية بسعة 1267 سرير

حي الخونة يثير الجدل بعد فوز التانجو بكأس العالم 2022

سخرت من دموعه .. لعنة كريستيانو رونالدو تصيب طفلة مغربية وأمها تستغيث "فيديوجراف"

عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ