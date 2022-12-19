عبير صبري عن مسلسل جميلة: يلا نذاكر شغلنا بقى

نشرت الفنانة عبير صبرى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أثناء تحضيرها لتصوير دورها فى مسلسل جميلة والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

وقالت عبير صبري: “يالا نذاكر شغلنا بقى، مسلسل جميلة، رمضان بإذن الله، العدل جروب، ريهام حجاج، سامح عبد العزيز، أيمن سلامة”.

حرصت عبير صبري على مشاركة جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام من حفل الدير جيست .

وظهرت عبير صبرى بإطلالة جذابة مرتدية فستانا باللون الكحلى اللامع منفوش .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع الماكياج بالألوان الصاخبة من رسم العيون باللون الموف وأحمر الشفاه النود، وقامت برفع شعرها.

وتعد عبير صبرى، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت وينشرن العديد من الصور المختلفة والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتحرص عبير صبري، على اختيار ملابسها بعناية واختيار أحدث صيحات الموضة، كما أنها تفضل اختيار الألوان الزاهية التي تبرز جمالها.