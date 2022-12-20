لو خايف على كلمات مرور هاتفك الآيفون.. فّعَّل هذه الإجراءات فورًا

يعد تأمين كلمات المرور أمرا مهما للغاية لعدم اختراق الحسابات الخاصة بك، حيث يمكن أن تتسبب كلمة مرور واحدة تم اختراقها - خاصة إذا كنت تستخدمها لأكثر من حساب - في حدوث مشكلات خطيرة لحساباتك المتعددة، مثل تسريب البيانات، وسرقة حسابك البنكي.

وقد تحتاج كلمات المرور الخاصة بك إلى تقوية أو إجراءات حماية أكثر من التي قد قمت بها، حيث أن إهمال تأمين كلمات مرورك قد يؤدي لعواقب وخيمة مستقبلا، كما أن مستخدمي هواتف آيفون أيضا يجب عليهم تأمين كلمات المرور الخاصة ضمن الإعدادات التي توفرها آبل في ضمن iOS .

وبحسب موقع CNET فإنه يجب على جميع مستخدمي هواتف آيفون القيام بعدد من الإجراءات الخاصة بتأمين كلمات المرور وعدم اهمال تأمينها، حيث يعتقد الكثيرون أن هواتف آيفون بعيدة عن الاختراق، وهذا شئ خاطئ، وفيما يلي نعرض عددا من العوامل التي يجب تفعيلها لحماية وتأمين كلمات المرور

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على هاتفك الآيفون

2. قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق كلمات المرور

3. سيُطلب منك إلغاء القفل باستخدام Touch ID أو كلمة مرور هاتفك

4. انقر فوق توصيات الأمان

5. قم بتبديل "كشف كلمات المرور المخترقة"

بعد تمكين هذا الإعداد ، ستمنحك آبل قائمتين: أولوية عالية وتوصيات أخرى.

ومن خيار أولوية عالية High Priority إذا ظهرت إحدى كلمات المرور الخاصة بك في أى عملية تسريب بيانات، فستمكنك من القدرة على تغيير كلمة المرور على موقع الويب الخاص بالخدمة أو حذف كلمة المرور من هاتفك .

أما عند اقتراح قائمة "التوصيات الأخرى" فإن يمكنك تغيير كلمات المرور التي تمت إعادة استخدامها أو التي يسهل تخمينها، وإذا كانت كلمات المرور الخاصة بك آمنة ، فسترى علامة اختيار خضراء صغيرة بجوار توصيات الأمان.