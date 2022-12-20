عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل خطة النواب: الفلاح يشتري نصف عناصر الإنتاج الزراعي من السوق السوداء

مصطفى سالم وكيل لجنة
مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب إن المادة 29 من الدستور تنص على حماية الدولة للفلاح من الاستغلال.

 

 وتساءل خلال إلقاء طلب إحاطة موجه لوزير الزراعة خلال الجلسة العامة اليوم "هل هذا ما نراه اليوم؟"، مضيفًا "الفلاح يشتري نصف عناصر الإنتاج من السوق السوداء بضعف الثمن الكيماوي والتقاوي والمبيدات وتحمل تكاليف مياه عالية جدا أي فدان يتكلف من 25 إلى 30 ألف جنيه، يتكلف 70% من إيرادات الفلاح هل هذه حماية الدولة للفلاح". 

 

وشدد سالم على ضرورة معرفة رؤية الحكومة متكاملة وليس وزارة الزراعة فقط، مطالبًا برؤية متكاملة تشترك فيها وزارات المالية والتموين والزراعة والصناعة، لإدارة الاقتصاد الزراعي لتحسين وضع الفلاح وتعظيم الناتج القومي للزراعة المصرية، وقال "نريد معرفة رؤية الحكومة متكاملة للاستفادة من المنفق على حياة كريمة، هل هناك رؤية للاستفادة من البنية التحتية ما رؤية الحكومة لربط الزراعة بالتصنيع الزراعي"؟ . 

مصطفي سالم لجنة الخطة مجلس النواب طلب احاطة وزير الزراعة إيرادات الفلاح وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه مرة واحدة| تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتهى زمن التعويم.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

أقل من 2000.. انخفاض في أسعار الذهب| وعيار 21 يفقد 25 جنيها

مفاجأة وبتوصية انفانتينو.. إقامة كأس العالم كل 3 سنوات

الراحة جاية في يناير.. 9 إجازات رسمية وبعدها نص السنة|بشرى للطلاب والموظفين

تنخفض 30 جنيها.. أسعار اللحوم البلدي بالأسواق ومنافذ الزراعة

الذهب يسقط| تراجع تاريخي للأصفر.. وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

ميسي ينجو من كارثة خلال احتفالات الأرجنتين بلقب كأس العالم| فيديو

ترشيحاتنا

استخراج زلط وقطع حديد ومسامير معدنية من معدة فتاة في الأقصر.. شاهد

نواجه تحديات تمس سيادتنا.. بوتين يشكو صعوبة الفترة الحالية

استخراج آلة حادة من رأس طفل في جراحة نادرة بالدقهلية.. تفاصيل

حسن الرداد يحتفل في صدى البلد بنجاح فيلمه تحت تهديد السلاح

ماس كهربائي يلتهم شقة مطربة شهيرة.. تفاصيل

إنجاز عالمي جديد لـ "ميسي" عقب التتويج بلقب كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع مهمل من الفواكه يحميك من مخاطر أمراض القلب والسكتات الدماغية

ثلاثة أكواب من هذا المشروب يوميا تعمل على خفض ضغط الدم بدون أدوية

خد بالك .. نوع شوكولاتة شهير بالأسواق يحتوي على معدن الرصاص

الفراخ البلدي والمزارع والساسو والبانيه .. أسعار الدواجن اليوم في المحلات

فيديو

وفاء رغم الفراق.. أزواج وزوجات الفنانين لم يتجاوزا أحزانهم بعد رحيلهم

انخفاض درجات الحرارة.. استعدوا لبرد شديد مع بداية الشتاء

بفارق 270 جنيها .. الذهب يتراجع بقوة وثبات الدولار

تعرف على سر انفعال رضوى الشربيني بسبب طلاق غادة عبدالرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ