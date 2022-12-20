وكيل خطة النواب: الفلاح يشتري نصف عناصر الإنتاج الزراعي من السوق السوداء

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب إن المادة 29 من الدستور تنص على حماية الدولة للفلاح من الاستغلال.

وتساءل خلال إلقاء طلب إحاطة موجه لوزير الزراعة خلال الجلسة العامة اليوم "هل هذا ما نراه اليوم؟"، مضيفًا "الفلاح يشتري نصف عناصر الإنتاج من السوق السوداء بضعف الثمن الكيماوي والتقاوي والمبيدات وتحمل تكاليف مياه عالية جدا أي فدان يتكلف من 25 إلى 30 ألف جنيه، يتكلف 70% من إيرادات الفلاح هل هذه حماية الدولة للفلاح".

وشدد سالم على ضرورة معرفة رؤية الحكومة متكاملة وليس وزارة الزراعة فقط، مطالبًا برؤية متكاملة تشترك فيها وزارات المالية والتموين والزراعة والصناعة، لإدارة الاقتصاد الزراعي لتحسين وضع الفلاح وتعظيم الناتج القومي للزراعة المصرية، وقال "نريد معرفة رؤية الحكومة متكاملة للاستفادة من المنفق على حياة كريمة، هل هناك رؤية للاستفادة من البنية التحتية ما رؤية الحكومة لربط الزراعة بالتصنيع الزراعي"؟ .