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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتظروني في مصر.. كيروش يفجر مفاجأة مدوية |خاص

كارلوس كيروش
كارلوس كيروش

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أنه سيزور القاهرة، خلال الفترة المقبلة، لحل أزمته مع اتحاد الكرة.

وقال كيروش في تصريح خاص لـ “صدى البلد”:" سأسافر إلى مصر مطلع العام الجديد".

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وكان من المقرر أن يزور كيروش مصر، في شهر سبتمبر الماضي، ولكن انشغاله بالاستعدادا مع منتخب إيران، لبطولة كأس العالم 2022، أجبره على تأجيل الزيارة.

وهاجم كارلوس كيروش اتحاد الكرة، خلال الأيام الماضية،  بسبب خصم 25 ألف دولار من قيمة مستحقاته المالية.

سبب الأزمة مع اتحاد الكرة:

وقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” غرامة مالية على الاتحاد المصري لكرة القدم قيمتها 25 ألف دولار خلال بطولة أمم إفريقيا الماضية بسبب عدم حضور المدير الفني مؤتمر صحفي قبل إحدى المباريات “نتيجة الزحام الشديد”، ليقرر مجلس الجبلاية خصم قيمة العقوبة المالية من مستحقات كيروش، وهو ما أثار غضب المدرب البرتغالي.


يذكر أن كارلوس كيروش تولي تدريب منتخب مصر الأول في شهر سبتمبر من 2021، خلفا لـ حسام البدري، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء الأداء، ورحل في شهر أبريل الماضي، بعد فشل قيادة الفراعنة في كأس العالم.

 

وقاد كارلوس كيروش منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2022، لكنه فشل في تخطي دور المجموعات، ليعلن رحيله رسميا.

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