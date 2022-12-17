سأتقدم بشكوى للفيفا.. رسالة جديدة من كيروش ضد اتحاد الكرة

كتب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، والحالي لإيران، رسالة جديدة عبر صفحته الرسمية على تويتر مساء اليوم، ضد اتحاد الكرة.

وقال كيروش موجهاً رسالته لـ حلمي مشهور، عضو اتحاد الكرة: “للأسف الشديد حتى اليوم على الرغم من وعودك لم يتم دفع لي أي شيء سواء لي أو للمساعدين”.

رسالة كيروش

وأضاف: “ما يدل أن الاتحاد المصري لا يحترم الاتفاقات والالتزامات”.

وتابع: “بصراحة هذا النوع من التصرف يضر بهيبتك وأعضاء اتحاد الكرة”.

واختتم “أحاول أن أكون متسامحًا مع اتحاد الكرة، لكنكم تجبروني على الذهاب للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للحصول على مستحقاتي”.

يذكر أن كيروش لديه مستحقات تبلغ 25 ألف دولار لدى اتحاد الكرة حسبما صرح مؤخراً.