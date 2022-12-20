ابدأ بنفسك.. إزاي تنجح أي علاقات فاشلة في حياتك | إسأل مع داليا

قدمت المدرب الدولي ومستشارة العلاقات الأسرية داليا كمال، خلال حلقة برنامجها الأسبوعي “إسأل مع داليا”، المذاع على موقع "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، روشتة إنسانية ونفسية لكيفية إنجاح العلاقات سواء مع شريك الحياة أو العلاقات مع الأخرين بشكل عام.

تناولت داليا كمال، خلال برنامجها تحليل موضوعي يوضح الفارق بين علم النفس وعلم الإنسانية، وتأثير ذلك على العلاقات بين الأشخاص وبعضهم البعض، وتناولت أيضا من خلال روشتها التحليلية أيضًا وجهات النظر الإنسانية والعلمية التي تشير إلى أن غالبا سبب المشاكل والأزمات هي محاولة تحليل الطرف الأخر وعدم النظر إلى التركيز الشخص على نفسه ومهاراته.

وقالت مستشارة العلاقات الأسرية، إن موطن الشخص يبدأ من محيطة الأسري الصغير، الذي يجب أن يكون فيه شخص مؤثر بذاته حتى يستطيع إنجاح هذه الأسرة والحفاظ على استقرارها بالحب والمودة.

ونصحت، بضرورة حماية الأفراد أنفسهم وتنمية مهاراته الشخصية دون الاهتمام بمحاولة تغيير الأخرين، باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد لإنجاح علاقاتك، إضافة إلى ذلك تقبل العيوب والسلبيات والتعامل معها.

وخلال الحلقة، استقبلت المدرب الدولي، عدة أسئلة من المتابعين للبرنامج أبرزها حول العلاقات السامة وكيفية تفادي هذه العلاقات في بعض الأوقات والتعامل معها في أوقات أخرى وتقبلها إذا كان يجمع الشخصين علاقة حب، وتحدثت أيضًا عن صفات هذا الشخص السام في العلاقة وكيف يمكنك التعامل معه.

ونصحت خبيرة العلاقات الأسرية، بضرورة الأخذ بالأسباب بالسعي وراء تحسين نمط الحياة سواء على المستوى الشخصي أو العائلي، وتحدثت أيضا عن الحب المشروط في العلاقات وكيفية التعامل معه والخروج بالعلاقة إلى طريق آمن.