عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تجميد الشعب المرجانية.. حدث غريب يلجأ إليه العلماء لحماية البيئة

الشعب المرجانية
الشعب المرجانية

يسابق العلماء الزمن لحماية الشعاب المرجانية، إذ تزعزع درجات الحرارة المتزايدة في المحيط استقرار الأنظمة البيئية الدقيقة. 

txt

كاشفا السعر والخامة.. صانع البشت الخليجي لـ ميسي يتحدث لـ صدى البلد|خاص

txt

علم بلاده أنهى حياته.. وفاة شاب أرجنتيني بطريقة غريبة أثناء الاحتفال بكأس العالم

وبحسب ما ذكرته صحيفة الأنباء الفرنسية، نجح علماء يعملون على الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا بتجربة طريقة جديدة لتجميد يرقات الشعاب المرجانية وحفظها.

 وهو أمر يقولون إن من شأنه المساعدة في إعادة الشعاب المهددة من تغير المناخ إلى حالتها الطبيعية

وعانى الحاجز المرجاني العظيم من أربع حوادث تسببت في تبييض ألوان شعابه في السنوات السبع الأخيرة، بما يشمل أول حادثة خلال ظاهرة لا نينا، التي تجلب درجات حرارة أكثر برودة.


 وجُمعت الشعاب من الحاجز المرجاني من أجل التجربة التي تصادف إجراؤها مع حدوث فترة التكاثر السنوية الوجيزة.


وقالت ماري هاجدورن، كبيرة باحثين في حديقة حيوان سميثسونيان الوطنية ومعهد علم الحفظ الحيوي لرويترز، من مختبر في المعهد الأسترالي للحياة البحرية: «إن كان بوسعنا تأمين التنوع الحيوي للمرجان… فستتوافر لدينا أدوات في المستقبل للمساعدة حقاً في استعادة الشعاب المرجانية، وستكون هذه التقنية للشعاب المرجانية في المستقبل عامل تحول حقيقياً».


وجرت تجربة أدوات التجميد سابقاً على أحجام أصغر وأكبر من شعاب هاواي. وفشلت على الأحجام الأكبر.
وتتواصل التجارب على الأحجام الأكبر في شعاب الحاجز المرجاني العظيم.


وتشمل التجارب علماء من المعهد الأسترالي للحياة البحرية وحديقة حيوان سميثسونيان الوطنية ومعهد علم الحفظ الحيوي ومؤسسة الحاجز المرجاني العظيم وجمعية الحفاظ على تارونجا في أستراليا في إطار برنامج استعادة الشعاب وتكييفها.


وطور فريق من كلية العلوم والهندسة في جامعة مينيسوتا تقنية التجميد التي ستساعد في حفظ يرقات المرجان عند سالب 196 درجة مئوية. ومن بين أفراد الفريق الباحث زونجقي جوو، والبروفيسور جون سي. بيشوف، واختبرها لأول مرة على المرجان الباحث نيكولاس زوكويز.

 

العلماء درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الدولار.. خسارة فادحة لتجار العملة الخضراء بالسوق السوداء

هددت بنتها بالقتل قبل الجريمة بأيام.. تفاصيل مثيرة فى قضية مصرع سيدة بورسعيد

فقد 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار

الحاجة سندس أول سيدة تونسية تعلن زواجها من رجلين.. تفاصيل الحكاية

حشرجة الموت.. حكاية فيديو لحادث تصادم يبث الرعب على فيسبوك

الحق اشتري ذهب.. خبيرة مصرفية تكشف مفاجأة على الهواء خدعت المواطنين

قرار قضائي عاجل في قضية تجميد حافظة فودافون كاش

سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-12-2022

موضوعات متعلقة

أغرب شهادة دكتوراه.. باحثة مصرية تصنع دواءً يقضي على النمل الأبيض

كاشفا السعر والخامة.. صانع البشت الخليجي لـ ميسي يتحدث لـ صدى البلد|خاص

علم بلاده أنهى حياته.. وفاة شاب أرجنتيني بطريقة غريبة أثناء الاحتفال بكأس العالم

بعد مطالبات بالأفراج عنها.. من هي الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي اعتقلتها شرطة الاخلاق

الأسرة مصدومة.. كلب يسافر من بريطانيا إلى دولة عربية عن طريق الخطأ

قضى على زميله بالسجن.. أخطر مجرم بريطاني يقضي الكريسماس داخل قفص تحت الأرض

انفجار حوض سمك عملاق داخل فندق ضخم ببرلين يتسبب في كارثة

الأول من نوعه..إطلاق قمر صناعي للبحث عن أسباب التغيرات المناخية على الأرض

ترشيحاتنا

بعد 33 عامًا من الزواج .. إلزام سعودي بدفع مهر طليقته

ملوش إنتاج.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم الزمالك

أمريكا تؤكد مواصلة العمل مع البلدان الأخرى نحو عالم خالٍ من الأسلحة البيولوجية

طارق حامد زي ميسي.. رضا عبدالعال ينفعل على الهواء بسبب محمد فاروق|شاهد

علماء الآثار يكتشفون نفقًا تحت معبد مصري قد يقود العالم لقبر كليوباترا

سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 21-12-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل 7 سنوات.. مشجع يتوقع فوز ميسي بكأس العالم في 2022

طريقة عمل صوص بيج ماك بطعم خيالي وبكل أسراره

قشور فاكهة مهملة لها فوائد خارقة لإنقاص الوزن ومحاربة السرطان

ستصدمك .. أطعمة احذري غسلها قبل الطهي

فيديو

ابدأ بنفسك.. إزاي تنجح أي علاقات فاشلة في حياتك | إسأل مع داليا

زميلة الضحية كشفت سر.. مفاجآت جديدة في قضية سيدة بورسعيد وابنتها

فوضت أمرها لله وفارقت الحياة .. ضحية جديدة للبلوجر هدير عاطف

تهدد مسيرته الرئاسية.. 4 اتهامات جنائية ضد ترامب تضعه في مأزق| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ