رئيس جامعة عين شمس:جراحات زراعة الكبد لا تستغرق أكثر من 7 ساعات

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورائد زراعة الكبد، إنّ جراحات زراعة الأعضاءمفيدة للمرضى والممارسة الطبية بصفة عامة في أي بلد، حيث ترتقي المؤسسات الصحية وتتعاظم الخبرات في التخصصات العامة والدقيقة.

وأضاف المتيني، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، أن جراحات زراعة الكبد تستغرق 6 ساعات أو 7 ساعات بعد أن كانت تستغرق حوالي 20 ساعة، لافتًا إلى أن الاستفادة الكبرى من زراعة الأعضاء أنها تمنح فرصة حياة جديدة للمرضى كي يحيو حياة صحية.

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أنه بعد نجاح زراعة الأعضاء يمكن للمرضى أن يشاركوا في الإنتاج وهو ما يمثل إضافة للاقتصاد القمي والمجتمع، مشددًا على أن هذا النوع من الجراحات ثروة كبيرة ونجاح يستحق الاستثمار فيه ويمثل أحد أفضل أوجه الاستثمار في البشر.

قوبلنا ببعض السخرية

وأكد: "في بداية جراحات زراعة الكبد قوبلنا ببعض السخرية وزعم أننا غير مؤهلون لذلك، لأن مصر لم تكن تمتلك الإمكانيات أو البنية التحتية، كان هناك إحباطات كثيرة، ولكن المتبرع الحي بدأ يظهر في العالم كله، وبخاصة اليابان، لذلك سافرت هناك لمدة 3 شهور، وكان معي أخي الأكبر الدكتور علاء إسماعيل أستاذ جراحة الكبد الذي كان يحلم بهذا الحلم قبلي بـ10 سنوات كاملة، واستعنت بشباب الجامعة وخبير فرنسي كان صديقا لي، وكل من استعنت بهم أصبحوا أساتذة كبار".