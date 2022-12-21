نجم الأهلي السابق: كولر أفقد اللاعبين الثقة ولا أعلم المهاجم الأساسي

انتقد رمضان السيد نجم النادي الأهلي الأسبق، المدير الفني السويسري مارسيل كولر بعد الأداء الذي ظهر به الفريق في مواجهة فاركو رغم الانتصار 2/1.



وقال رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC:"التدوير الذي يقوم به كولر غير منطقي، لا يوجد لاعبين مُجهدين لأننا مازلنا في بداية الموسم. أي مدرب يبحث عن ثبات التشكيل، ولا أعلم لماذا تم تغيير التشكيل بعد أن كان الفريق يسير بشكل جيد".

وأضاف: "الأهلي يعاني دفاعيًا، أمام فاركو كان الفريق تائه في الوسط، التمريرات كانت تتناقل بين اللاعبين وهم يشاهدون ما يحدث دون تدخل".



وأشار: "ما هي ميزة تبديل محمد هاني وأكرم توفيق، لماذا لم يلعب كريم فؤاد كظهير بدلًا من الذي حدث على مدار المباراة".



وشدد: "علامات استفهام على أداء مارسيل كولر، ما فعله مثل ما حدث مع رينيه فايلر، الذي تأثر أيضًا بإجازة كورونا في 2020، هذا ما حدث مع كولر، الذي عاد بعد فترة التوقف بأداء سيء، مع تعديلات في التشكيل كل مباراة، وهذا أمر سيء، بعد أن كانت البداية مثالية للأهلي".



وأردف: "كولر أفقد المهاجمين في الأهلي الثقة في أنفسهم، محمد شريف ثم شادي وكذلك حسام حسن، جميعهم لا يلعب فيهم أي لاعب أساسي بشكل مستمر، ثم بيرسي تاو، والآن برونو سافيو يلعب في الهجوم، ولا أعلم من هو المهاجم الأساسي للأهلي".



وواصل: "التغييرات كذلك كانت متأخره للغاية، أول تغيير كان في الدقيقة 75، رغم أن الأهلي كان متعادلًا. أمام فيوتشر خرج الأهلي بتعادل وفقد نقطتين، ولا يمكن ضمان الفوز في أي مباراة، لذلك تصريحات كولر في المؤتمر الصحفي لم تكن موفقه".



واستدرك: "فاركو كاد أن يخطف الفوز قبل أن يسجل محمد شريف، إذا كانت هذه الكرة في الشباك كان الأهلي سيخسر وكولر من يتحمل المسئولية".



ووجه نجم الأهلي الأسبق نصيحته لمدرب الفريق: "ثبات التشكيل مهم، يجب التعامل جيدًا مع اللاعبين مثل أكرم توفيق وعدم جلوسه احتياطيًا لمجرد خطأ، وتغيير 5 لاعبين في المباراة وجلوس حسين الشحات على مقاعد البدلاء كان عجيبًا للغاية".



وتابع: "أفضل لاعب في الأهلي كان علي معلول، لأنه لديه حساسية المباريات، ويشارك باستمرار كذلك مع منتخب تونس. لذلك كان يجب أن يتم الدفع بجميع اللاعبين الذين يشاركون باستمرار وعدم التدوير بدون مبرر".



وأتم: "تدوير كولر للاعبين، يساوي اللاعب المستهتر باللاعب المجتهد. حمدي فتحي ورقة رابحة للأهلي لكنه يفتقد الاستمرارية بسبب ما يقوم به مدرب الأهلي من تغييرات مستمرة في التشكيل".