إصابات وأضرار مادية.. 70 ألف أمريكي بدون كهرباء عقب زلزال كاليفورنيا

أدى زلزال قوي هز منطقة ريفية من الساحل الشمالي لولاية كاليفورنيا في وقت مبكر من أمس الثلاثاء، إلى فزع السكان النائمين وقطع التيار الكهربائي عن 70 ألف شخص، وإلحاق أضرار ببعض المباني والطرق، وتسبب في إصابة 11 شخصا على الأقل.

وحسب وكالة “سبوتينك” الروسية، وقع الزلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر في الساعة 2:34 صباحا بالتوقيت المحلي، بالقرب من فيرنديل، وهو مجتمع صغير يقع على بعد نحو 210 أميال شمال غرب سان فرانسيسكو وعلى مقربة من ساحل المحيط الهادئ.

وقال بريان فيرجسون، المتحدث باسم مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا لخدمات الطوارئ، إنه كانت هناك "بعض الأضرار" التي لحقت بالمباني والبنية التحتية في مقاطعة هومبولت، وفقد مستشفيان في المنطقة الكهرباء واعتمدا على المولدات، ولكن يبدو أن حجم الضرر "ضئيل" مقارنة بقوة الزلزال.

وتم تسجيل مركز الزلزال بعيدا عن الشاطئ على عمق حوالي 10 أميال (16 كيلومترا)، وتبع ذلك العديد من الهزات الارتدادية.

إصابة 11 شخصًا

وقال مكتب عمدة مقاطعة هومبولت في بيان صادر عنه، إنه جرى الإبلاغ عن إصابة 11 شخصًا بجروح.

وأشار المسؤولون إلى وفاة شخصين نتيجة "حالات الطوارئ الطبية" أثناء الزلزال أو بعده مباشرة.

فيما تركزت الأضرار في الغالب على المجتمعات الصغيرة في ريو ديل وفيرندال وفورتونا، ولا تزال التقييمات جارية، والذي قد يشمل عدد من المنازل التي قد تتضرر بشدة بما يكفي لتهجير السكان.

من جانبه، قال سيناتور الولاية مايك ماكجواير إنه كان هناك حريقا هيكليا مؤكدا، وانهارت بعض المباني من أساساتها، وتضررت شبكة المياه، لكن لم يتضح ما إذا كانت أي من المنازل والشركات قد فقدت الوصول إلى المياه.