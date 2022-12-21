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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. بتول الحداد تتألق في أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام

بتول الحداد
بتول الحداد

نشرت الفنانة بتول الحداد أحدث إطلالاتها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".


وظهرت بتول الحداد بإطلالة جذابة بتقنية الأبيض والأسود، وارتدت فستانًا مطرزًا مكشوفًا واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على الألوان الترابية. 


وشاركت بتول الحداد فى دراما رمضان 2022 بمسلسل "دايماً عامر" بطولة "صلاح عبدالله، نضال الشافعي، ميرنا نور الدين، فادية عبد الغني، شريف دسوقي، عمرو عبدالجليل، أحمد الشامي، كريم عفيفي، محمد ثروت، سماء إبراهيم، لمي كتكت، سينتيا خليفة، شروق الشريف، خالد محروس، محمد لطفي، أحمد عنان وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وإخراج مجدي الهواري.


آخر أعمال الفنانة بتول الحداد حكاية “1%” من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق بطولة صابرين، عفاف شعيب، مدحت صالح، وكوكبة مميزة من النجوم.

 

 

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إطلالة جذابة فستان اسود مسلسل دايما عامر بتول الحداد فستان مطرز

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