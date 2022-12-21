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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 4 سيدات في حادث تصادم بشارع البحر بطنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد شارع البحر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم وفاه سيدة وإصابة 3 أخريات نتيجة  وقوع حادث تصادم بشارع البحر لمدينة طنطا وتم نقل المصابين لمستشفى الجامعي.

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وكانت الاجهزه الامنيه بالغربية تلقي  إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بشارع البحر بمدينة طنطا .

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كما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وتم الدفع بسيارات الاسعاف لمكان الحادث .

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كما تم نقل الضحايا لمستشفي طنطا الجامعي وتبين مصرع سيدة تدعي “ صفاء . س . ا” وإصابة أبنائها باصابات متفرقة .


 وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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