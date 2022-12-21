مصرع وإصابة 4 سيدات في حادث تصادم بشارع البحر بطنطا

شهد شارع البحر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم وفاه سيدة وإصابة 3 أخريات نتيجة وقوع حادث تصادم بشارع البحر لمدينة طنطا وتم نقل المصابين لمستشفى الجامعي.
وكانت الاجهزه الامنيه بالغربية تلقي إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بشارع البحر بمدينة طنطا .
كما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وتم الدفع بسيارات الاسعاف لمكان الحادث .
كما تم نقل الضحايا لمستشفي طنطا الجامعي وتبين مصرع سيدة تدعي “ صفاء . س . ا” وإصابة أبنائها باصابات متفرقة .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.